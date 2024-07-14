Маникюр как у Кайли Дженнер. Трендовые цветочные идеи, которые сможет повторить каждая
Трендовый маникюр - простой способ поднять себе настроение и подчеркнуть повседневные образы. На этот раз вдохновитесь дизайном, который выбирают для себя мировые знаменитости, а именно - американская светская львица Кайли Дженнер.
О дизайне ногтей известной модельерши и других его идеях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Маникюр Кайли Дженнер
Участница телешоу "Семейство Кардашьян" выбирает сдержанный цветочный дизайн. Как можно увидеть в соцсетях нейл-мастера звезды, Кайли сделала себе маникюр в разных цветовых сочетаниях. Для основы она выбрала нюдовый оттенок, разбавленный яркими цветами, расположенными в хаотическом порядке на каждом из ноготков.
Маникюр Кайли Дженнер (Фото: instagram.com/nailsbyzola)
Похожие цветочные дизайны
Следующий маникюр максимально приближен к тому, который делала себе Дженнер. Однако здесь мастер нарисовал цветы поменьше и расположил их несколько в другом порядке. В качестве основы также взят приятный базовый тон.
Маникюр с цветочным дизайном на лето 2024 (Фото: instagram.com/naileditbeauty)
Яркое покрытие
Если же хотите отойти подальше от спокойных оттенков, обратите внимание на следующий возможный вариант. Попросите мастера нарисовать цветы на яркой цветной основе - розовой или любой другой, которая придется вам по вкусу.
Розовый трендовый маникюр (Фото: instagram.com/amanda.sudolll)
Пастельно-желтый
Если хотите поэкспериментировать с сочетаниями, присмотритесь к этому трендовому покрытию. Выберите приятный цвет и разбавьте его нежно-желтым, добавив немного белого и нежно-розового.
Желтый модный маникюр на лето (Фото: instagram.com/nailsbylouisadominique)
Много цветов
Если вы из тех, кто любит использовать дизайн по максимуму, эта идея может вам понравиться. На полупрозрачной основе попросите мастера нарисовать или нанести готовые разнообразные цветы - такой рисунок будет выглядеть действительно по-летнему и не останется без внимания.
Цветочный маникюр 2024 (Фото: instagram.com/paiwaloves)
Персиковое настроение
Для тех, кто любит лаконичность и сдержанность, может подойти такой маникюр. Попробуйте персиковый френч на форме миндаль и разнообразьте его аккуратными маленькими цветами, расположив их на одном или двух ноготках.
Персиковый френч 2024 (Фото: instagram.com/pearliepressed)
Цветы с блестками
А когда вам захочется сиять, разбавьте покрытие блестками нужного вам оттенка. Нанесите их на центр ногтевой пластины и добавьте сверху нежные цветочные узоры - такой дизайн будет выглядеть небанально и будет радовать вас своей уникальностью.
Модный маникюр с блестками (Фото: instagram.com/pearliepressed)
Асимметричный дизайн
Это покрытие особенно стильно будет смотреться на ногтях формы стилет. Выберите цвета, которые вам захочется, и можете не останавливаться на одном или двух, а добавить три, четыре и больше… Попросите мастера разрисовать ноготь асимметричным дизайном, напоминающим цветочные мотивы, но в сочетании с простыми линиями и узорами.
Яркий маникюр 2024 года (Фото: instagram.com/emily__meraki)
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Для написания материала были использованы источники: Instagram-страница звездного нейл-мастера Zola Ganzorigt, а также страницы других специалистов по маникюру: naileditbeauty, amanda.sudolll, nailsbylouisadominique, paiwaloves, pearliepressed, emily__meraki.