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Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Модний манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Автор: Катерина Собкова

Чимало модниць стежать за модними тенденціями в манікюрі та макіяжі. І якщо ви вже робили трендовий мейкап, як у Кім Кардашьян, поекспериментуйте з незвичайним нейл-артом напередодні найстрашнішого свята - Хелловіна.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які оригінальні дизайни манікюру в тематиці Хелловіна можна зробити у жовтні.

Традиційні кольори цього свята - це, звичайно ж, помаранчевий та чорний. Однак можна покрити майже всі нігті чорним відтінком, а один або два виділити білим і намалювати на них павутину. Вийде стильний дизайн, який точно виділить вас із натовпу.

Чорно-білий манікюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Довгі нігті мигдалеподібної форми можна покрити гарним сіро-коричневим відтінком, а на одному або двох нігтях зробити французький манікюр. Також малюємо на кількох сріблясте павутиння, а на напівпрозорому фоні - павуків.

Манікюр з павуками на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ще один варіант: покриваємо нігті нюдовим або напівпрозорим відтінком, а білим кольором малюємо павутину. Потім за допомогою стемпінгу або спеціальних наклейок прикрашаємо чорними павуками. Доповнити дизайн можна невеликими стразами.

Манікюр на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Також можна поекспериментувати з незвичним френчем: для цього наносимо базове покриття, а замість традиційної "усмішки" малюємо смуги, що імітують павутину. Зверху доповнити дизайн можна наклейками-слайдерами у вигляді павуків.

Дизайн із павутиною (фото: instagram.com/myprettyset)

Також в одному манікюрі можна поєднати три кольори: білий, чорний та помаранчевий. Наносимо їх на кінчики нігтів і робимо хвилясті краї. Доповнити дизайн можна павутиною та павуками.

Варіант манікюру на Хелловін (фото: instagram.com/disseynails)

Навіть на Хелловін можна зробити ніжний дизайн. Для цього покриваємо нігті напівпрозорим лаком, а зверху наносимо візерунок, що імітує павутину, світловідбиваючим гель-лаком. Він буде ефектно переливатись при штучному освітленні або на вечірці.

Стильний варіант (фото: instagram.com/pop_polished)

Для Хелловіна можна вибрати не тільки моторошні дизайни та традиційні кольори. Поекспериментуйте з яскравими, наприклад, малиновим або фіолетовим. А павутиння, павуків і привидів можна зобразити за допомогою білого гель-лаку.

Яскраві варіанти (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/lolo.nailedit)

Раніше ми розповіли про оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024.

Також перегляньте 7 ідей трендового темно-синього "френча".

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: Lauren, Aistė Haas, Myprettyset, Dayanna Issey Sapiens, franci.

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