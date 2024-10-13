ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Неділя 13 жовтня 2024 13:27
UA EN RU
Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді Манікюр на Хелловін-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу відзначають Хелловін або День усіх святих. У зв'язку з цим модниці намагаються не лише прикрасити квартиру у тематиці свята, а й підготувати моторошні образи на вечірку.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які дизайни манікюру можна взяти собі на замітку, якщо ви хочете виділитися із сірої маси.

Найпростіший варіант - покрийте нігті помаранчевими і чорними - традиційними кольорами Хелловіна або напівпрозорим гель-лаком. Також на будь-яке покриття можна додати кумедний нейл-арт в тематиці свята. Такий варіант дизайну підійде для нігтів будь-якої форми та довжини.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/behindthechair_com)

Ці кольори можна скомбінувати в одному манікюрі в хаотичному порядку, зробити різнокольоровий френч або доповнити покриття малюнками павутиння, павуків, гарбуза, кажанів та інших тематичних персонажів.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Варіант небанального дизайну (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ще один варіант - чорний френч. Як відомо, класичний френч - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Варіант на свято та на кожен день (фото: instagram.com/nailsxmina)

Для дизайну на Хелловін-2024 покриваємо кінчик чорним відтінком, а на одному або двох малюємо крапельки, що стікають та імітують кров. Цей дизайн можна зробити і в яскраво-червоному відтінку.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у трендіОригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у трендіОригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/nailsbymets, instagram.com/napaznokciach, instagram.com/nailsbysmf)

Також це може бути дизайн із привидами або кажанами. Їх можна намалювати від руки, за допомогою стемпінгу або використовувати спеціальні наклейки-слайдери - все залежить від навичок вашого майстра манікюру.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у трендіОригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Стильний манікюр на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/napaznokciach)

Ще один моторошний варіант - гострі нігті-стилети. Досягти жахливого ефекту можна за допомогою градієнтного дизайну, коли біля основи ніготь залишається світлим, а біля кінчика - чорним або бордовим.

Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Варіант манікюру на Хелловін (фото: instagram.com/coledoesnails)

Раніше ми розповіли, який манікюр привабить удачу та гроші у жовтні.

Також читайте про 5 осінніх комбінацій кольорів, які непідвладні часу і виглядають дуже дорого.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: coledoesnails, heygreatnails, napaznokciach, nailsbymets, napaznokciach, nailsbysmf, nailsxmina, heygreatnails, behindthechair_com.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, бомб та дронів випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, бомб та дронів випустила РФ по Україні за тиждень