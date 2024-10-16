Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Традиционные цвета этого праздника - это, конечно же, оранжевый и черный. Однако можно покрыть почти все ногти черным оттенком, а один или два выделить белым и на нарисовать на них паутину. Получится стильный дизайн, который точно выделит вас из толпы.

Черно-белый маникюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Длинные ногти миндалевидной формы можно покрыть красивым серо-коричневым оттенком, а на одном или двух ногтях сделать французский маникюр. Также рисуем на нескольких серебристую паутину, а на полупрозрачном фоне - пауков.

Маникюр с пауками на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Еще один вариант: покрываем ногти нюдовым или полупрозрачным оттенком, а белым цветом рисуем паутину. Затем с помощью стемпинга или специальных наклеек украшаем черными пауками. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.

Маникюр на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Также можно поэкспериментировать с необычным френчем: для этого наносим базовое покрытие, а вместо традиционной "улыбки" рисуем полосы, имитирующие паутину. Сверху дополнить дизайн можно наклейками-слайдерами в виде пауков.

Дизайн с паутиной (фото: instagram.com/myprettyset)

Также в одном маникюре можно совместить три цвета: белый, черный и оранжевый. Наносим их на кончики ногтей и делаем волнистые края. Дополнить дизайн можно паутиной и пауками.

Вариант маникюра на Хэлллоуин (фото: instagram.com/disseynails)

Даже на Хэлллоуин можно сделать нежный дизайн. Для этого покрываем ногти полупрозрачным лаком, а сверху наносим узор, имитирующий паутину, светоотражающим гель-лаком. Он будет эффектно переливаться при искусственном свете или на вечеринке.

Стильный вариант (фото: instagram.com/pop_polished)

Для Хэлллоуина можно выбрать не только жуткие дизайны и традиционные цвета. Поэкспериментируйте с яркими, например, малиновым или фиолетовым. А паутину, пауков и привидения можно изобразить с помощью белого гель-лака.

Яркие варианты (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/lolo.nailedit)