Манікюр "дорогої" жінки: ці 7 правил допоможуть вам зробити ручки найкрасивішими

Підберіть форму. Не варто гнатися за модою та обирати манікюр, який не підходить вашим ручкам. Підбирайте форму нігтів, враховуючи товщину своїх пальців, колір шкіри та ширину самої нігтьової пластини. Слідкуйте, щоб майстер зробив вам ідеальний манікюр. Усі нігтики повинні бути однієї довжини та форми, будь-яка помилка усе зіпсує.

Підберіть відтінок, що підходить вашому кольору шкіри. "Світліша шкіра вимагає нюдових відтінків рожевого кольору, а нюдовий відтінок персикового кольору додасть шкірі яскравості", - стверджують експерти. Не забувайте про те, що колір нігтів має поєднуватись із вашим стилем.

Правила манікюру (фото: freepik.com)

Вибір дизайну - найголовніше. Складні малюнки або купа страз і блиску точно не додадуть краси вашому образу. Чим простіше дизайн, тим ефектніше виглядає покриття. Якщо ж ви любите французький манікюр – просіть майстра зробити максимально чіткі та тонкі лінії, без кривизни.

Будьте обережними. Коли ви робите собі манікюр удома, існує ризик зіпсувати усю "картинку" незначними помилками. Слідкуйте за тим, щоб лак не затікав за межі нігтя. Робіть максимально "чистий" манікюр і намагайтеся зрізати кутикулу так, щоб не було ранок або задирок.

Не забувайте готувати нігті до манікюру. "Дорогі нігті починаються зі здорової основи. Регулярний догляд за нігтями, їх зволоження та догляд за кутикулою дуже важливі", - зазначають експерти. Не забувайте про креми для рук. Крім цього, слідкуйте за станом нігтів.

Секрет красивих ручок (фото: freepik.com)

Не забувайте про догляд після манікюру. Якщо у вас ламкі нігті, запитайте свого майстра, як ви можете позбутися такої проблеми. Підберіть догляд за руками та нігтями. Бережіть шкіру від засобів із барвниками та користуйтеся скрабами.

Робіть манікюр регулярно. Не обов'язково витрачати на покриття нігтів величезні гроші. Спробуйте знайти майстра, який не завищує "цінник" і може акуратно робити однотонне покриття. Не "запускайте" манікюр і регулярно оновлюйте покриття, а іноді зволожуйте кутикулу олією.