Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)
Теплий светр є базовою річчю у зимовому гардеробі. Їх має бути хоча б 3-4 різних моделі. Найважливіше при виборі - цупкість тканини, але довжина виробу, варіант горловини та в'язка - також дуже важливі.
Про те, як правильно вибрати светр на зиму та які моделі уже не актуальні, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію модельєра-дизайнера Альона М'ясоєд в Instagram та персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.
Як вибрати светр на зиму
"Як вибрати саме той светр, щоб був теплим, стильним та ще й не додавав віку і не розширював? Уникайте нижче наведених помилок", - пише стиліст.
Якими правилами користуватися при виборі светра:
- вибирайте светр, горловина якого прилягала б по шиї й не була розтягнутою
- не закочуйте горловину, нехай вона буде розправлена в один шар
- вибирайте актуальну в’язку, застарілий візерунок додає віку
- віддавайте перевагу щільній тканині, яка тримає форму, не беріть тонкий висячий светр
- правильна довжина светра теж має значення. Вироби до середини стегна вкорочують зріст і розширюють вас в самому непотрібному місці. Вибирайте або подовжений светр до кінчиків пальців, або вкорочений до талії
Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)
"Светри "неправильної" довжини або заправляйте, підкреслюючи талію, або поєднуйте з будь-яким низом в тон, додаючи структуровані аксесуари з гострими кутами", - пояснює М'ясоєд.
Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)
Якою має бути щільність в'язки матеріалу
"Є один нюанс, на який варто точно звернути увагу при виборі светра - і це цільність в'язки матеріалу. І я зараз не говорю про кроше, або навмисно зроблені дірки. Актуальний светр на щодень має мати щільну в'язку та важкий матеріал. Тоді він виглядатиме якісно, гарно і буде носибельним", - каже персональний стиліст Олена Шевченко.
Вона наголошує, що зимові светри не повинні просвічуватись і бути тонкими. Актуальні моделі - цупкі. До того, такі светри є теплішими.
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