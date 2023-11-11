ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)

Субота 11 листопада 2023 19:03
UA EN RU
Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото) Як правильно вибрати светр на зиму (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олена Шевченко

Теплий светр є базовою річчю у зимовому гардеробі. Їх має бути хоча б 3-4 різних моделі. Найважливіше при виборі - цупкість тканини, але довжина виробу, варіант горловини та в'язка - також дуже важливі.

Про те, як правильно вибрати светр на зиму та які моделі уже не актуальні, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію модельєра-дизайнера Альона М'ясоєд в Instagram та персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.

Як вибрати светр на зиму

"Як вибрати саме той светр, щоб був теплим, стильним та ще й не додавав віку і не розширював? Уникайте нижче наведених помилок", - пише стиліст.

Якими правилами користуватися при виборі светра:

  • вибирайте светр, горловина якого прилягала б по шиї й не була розтягнутою
  • не закочуйте горловину, нехай вона буде розправлена в один шар
  • вибирайте актуальну в’язку, застарілий візерунок додає віку
  • віддавайте перевагу щільній тканині, яка тримає форму, не беріть тонкий висячий светр
  • правильна довжина светра теж має значення. Вироби до середини стегна вкорочують зріст і розширюють вас в самому непотрібному місці. Вибирайте або подовжений светр до кінчиків пальців, або вкорочений до талії

Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

"Светри "неправильної" довжини або заправляйте, підкреслюючи талію, або поєднуйте з будь-яким низом в тон, додаючи структуровані аксесуари з гострими кутами", - пояснює М'ясоєд.

Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Якою має бути щільність в'язки матеріалу

"Є один нюанс, на який варто точно звернути увагу при виборі светра - і це цільність в'язки матеріалу. І я зараз не говорю про кроше, або навмисно зроблені дірки. Актуальний светр на щодень має мати щільну в'язку та важкий матеріал. Тоді він виглядатиме якісно, гарно і буде носибельним", - каже персональний стиліст Олена Шевченко.

Вона наголошує, що зимові светри не повинні просвічуватись і бути тонкими. Актуальні моделі - цупкі. До того, такі светри є теплішими.

Раніше ми ділились порадою персонального стиліста, які пальто не варто купувати.

Читайте також про те, яких курточок варто уникати у своєму гардеробі.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради стиілст