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Коли мами немає вдома: Притула показав відео з дочкою, яке побило рекорди за переглядами

STYLERПерсони    11.01.2020 - 12:16
Коли мами немає вдома: Притула показав відео з дочкою, яке побило рекорди за переглядами
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула опублікував відеоролик з дочкою Соломією

Сергій Притула вирішив показати, як він справляється з роллю матері і батька, коли його дружина відсутня вдома. Волонтер і шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому він з дочкою Соломією передають мамі привіт.

"Мама - це мама! А тато - це тато. Але коли мама не вдома, то тато - Мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%", - написав під відео Притула.

У ролику Притула з малятком розповіли, що вони їли за день, а також заспівали разом пісню.

Сергій Притула з донькою (facebook.com/serhiyprytula)

Зазначимо, що ролик за короткий час набрав рекордну кількість переглядів, більше 200 тисяч.

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    Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях і визнали, що Сергій - чудовий батько.

    • Дует-супер! І не важливе попадання в ноти, коли в душі патріотизм. Решту все можна поправити. Здоров'я Вам міцного і світу в Україні! Молодці!.
    • Який же це благословенний час, коли донечка чи синочок такі маленькі. Це тепло в душі залишиться на все життя! Доречі, з таким веселим татком сумно не буває.
    • Насолоджуйтесь кожною хвилиною цього щастя, пане Сергію! Час швидко плине і діти виростають. А так інколи хочеться повернути все назад. Здоров'я, щастя та сімейного затишку Вам. А Соломійка співає краще ТАТА.

    Коли мами немає вдома: Притула показав відео з дочкою, яке побило рекорди за переглядами

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