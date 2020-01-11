Коли мами немає вдома: Притула показав відео з дочкою, яке побило рекорди за переглядами

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула опублікував відеоролик з дочкою Соломією

Сергій Притула вирішив показати, як він справляється з роллю матері і батька, коли його дружина відсутня вдома. Волонтер і шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому він з дочкою Соломією передають мамі привіт.

"Мама - це мама! А тато - це тато. Але коли мама не вдома, то тато - Мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%", - написав під відео Притула.

У ролику Притула з малятком розповіли, що вони їли за день, а також заспівали разом пісню.

Сергій Притула з донькою (facebook.com/serhiyprytula)

Зазначимо, що ролик за короткий час набрав рекордну кількість переглядів, більше 200 тисяч.

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Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях і визнали, що Сергій - чудовий батько.