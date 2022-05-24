Маму и сестру Андрея Шевченко не впустили в Британию: что произошло

Маму и сестру Андрея Шевченко не пускали в Великобританию. С начала войны они оставались в Киеве, а через месяц решили уехать.
Об этом легендарный футболист рассказал на своей странице в Instagram.
Дело в том, что у мамы и сестры Андрея - две собаки. Именно из-за них женщин не пускали в Великобританию. Они преодолели огромный путь и прибыли в Италию.
"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять!" - написал Шевченко.
Также он опубликовал фотографию счастливой встречи с семьей.
"Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - резюмировал Андрей.
Напомним, что Шевченко уже давно живет в Лондоне. Он н активно помогает своим соотечественникам. Ранее он закупил крупную партию медикаментов для украинцев на сумму 400 тысяч евро.
Напомним, что легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слезы во время интервью для итальянского канала Mediaset.
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