Маму і сестру Андрія Шевченка не впустили до Британії: що сталося

Маму і сестру Андрія Шевченка не пускали до Великобританії. З початку війни вони залишалися в Києві, а через місяць вирішили виїхати.
Про це легендарний футболіст розповів на своїй сторінці в Facebook Instagram.
Справа в тому, що у мами і сестри Андрія - дві собаки. Саме через них жінок не пускали до Великобританії. Вони подолали величезний шлях і прибули до Італії.
"Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (тому що в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!"- написав Шевченко.
Також він опублікував фотографію щасливої зустрічі з сім'єю.
"Віримо, що дуже скоро зберемося вдома в рідному Києві", - резюмував Андрій.
Нагадаємо, що Шевченко вже давно живе в Лондоні. Він н активно допомагає своїм співвітчизникам. Раніше він закупив велику партію медикаментів для українців на суму 400 тисяч євро.
Нагадаємо, що легендарний український футболіст і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг стримати сльози під час інтерв'ю для італійського каналу Mediaset.
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