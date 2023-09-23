"Мамо, я спробував піцу, а тепер - на передовій". Чому кубинці воюють за Росію в Україні

Громадяни Республіки Куба активно долучаються до військ РФ у війні з Україною. Проте далеко не кожний з них насправді мріяв про військову кар'єру і хотів покласти власне життя на чужині.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: CNN, сайт Посольства України в Республіці Куба, сайт Міністерства фінансів США.

РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на публікацію CNN розповідає, чому кубинці воюють за Росію в Україні, як їх вербують та що на це каже чинна влада.

Чому кубинці воюють за РФ

Нещодавно одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN розповіла, що впродовж останніх місяців сотні кубинців тихцем залишили острів, аби воювати за РФ у війні з Україною.

Люди "купуються" на обіцянки тіньових онлайн-вербувальників щодо великих заробітків і здобуття російського громадянства.

Так сталося і з мешканцем міста Санта-Клара. Його мати розповіла, що у липні хлопець поїхав у РФ і вже незабаром опинився на передовій війни проти Україною.

"Мій син заробляв близько 2 000 песо на місяць (близько 3 073 грн, - Ред.), працюючи на випадкових роботах… Зараз за це не купиш і коробку яєць. Він просто хотів зробити наше життя кращим", - зізналась жінка.

Водночас вона наголосила, що боїться російських репресій й попросила журналістів не вказувати у публікації жодних справжніх імен.

Як "найманців" вербують

Син жінки (назвемо його Мігелем) у пошуках роботи відреагував на допис у Facebook про пошук кубинців для роботи кухарями й будівельниками в РФ.

Після цього з ним на контакт через WhatsApp вийшли дві жінки.

За словами матері хлопця, одна з жінок розмовляла іспанською з російським акцентом, а інша жінка "явно була кубинкою".

Через тиждень Мігель підписав контракт на ремонт інфраструктури, пошкодженої під час війни, і жінки надіслали йому квиток на літак із Варадеро до Москви (це була його перша поїздка за межі острова).

Згодом хлопець розповів, що в літаку бачив десятки інших молодих чоловіків призовного віку, які були завербовані (включно з двома його далекими родичами).

Перші враження й сувора реальність

Після від'їзду Мігеля спершу здавалось, що все добре. Він відправляв додому гроші, яких вистачало на таку "розкіш" як м’ясо та кава.

Хлопець також ділився з мамою світлинами омріяних "смаколиків" - йому пощастило скуштувати піцу та морозиво.

"Вони відгодовували його для забою", - зізналась згодом мати молодого кубинця.

Вона розповіла, що наступного разу, коли вони спілкувалися по відеозв’язку, Мігель був поголений і вдягнений у російську військову форму. Він розповів, що їде на фронт, але попросив рідних не хвилюватися. Хлопець навіть зв'язав маму зі своїм командиром (також кубинцем), який пообіцяв, що подбає про її сина.

Проте вже незабаром Мігель сказав матері, що хоче повернутися додому.

"Він побачив те, що можна побачити на війні… Він сказав, що бачив поранених. Що в лікарню люди поступали без рук і ніг. Він не звик такого бачити", - розповіла жінка.

Вона додала, що Мігель скаржився на хвороби, аби уникнути участі у бойових діях, але його російські офіцери не прийняли його виправдань.

Востаннє, коли Мігель розмовляв зі своєю мамою у вересні, він сказав, що російські офіцери відібрали його телефон у покарання і що йому довелося підкупити одного з них, щоб мати можливість їй зателефонувати.

"Він сказав: "Мамо, я на передовій в Україні". Він там, де небезпечно… Вони там, щоб прикривати російські війська. Вони - гарматне м'ясо", - підсумувала у розпачі жінка.

Реакція влади

На початку вересня поточного року МЗС Куби повідомило, що влада країни працює над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі торгівлі людьми, якою керували з Росії.

Метою організації було втягування кубинських громадян, котрі проживають як у РФ, так і на Кубі, до складу Збройних сил, котрі "беруть участь у воєнних операціях" в Україні.

У заяві МЗС наголошувалося, що "Куба не є частиною військового конфлікту в Україні". Урядовці додали, що рішуче діятимуть проти тих, хто бере участь у "будь-якій формі торгівлі людьми з метою вербування чи найманства", щоб громадяни Куби не використовували зброю проти будь-якої країни.

Водночас посол Куби у РФ Хуліо Антоніо Гармендія Пенья заявив, що Куба - не проти легальної участі своїх громадян на боці росіян у війні проти України.

"Ми не маємо нічого проти кубинців, які хочуть просто підписати контракт і легально брати участь із російською армією в цій "операції". Але ми проти нелегальності й операцій, які не мають нічого спільного з легальним полем", - наголосив дипломат.

Він зауважив, що конкретно в цій ситуації йдеться про "шахраїв і бандитів", які "хочуть покласти гроші у свою кишеню й займатися нелегальною діяльністю".

Офіційні відносини з Україною

Республіка Куба - острівна держава у Латинській Америці (регіон Вест-Індії) в акваторії Карибського моря. Розташована на островах Куба, Ісла-де-ла-Хувентуд і прилеглих малих островах. Є однією з найбідніших країн Західної півкулі.

У 1959 році внаслідок Кубинської революції вона стала соціалістичною країною, де було встановлено комуністичний режим Фіделя Кастро. До 1991 року Куба виступала противником США й союзником СРСР у "холодній війні".

6 грудня 1991 року Куба однією з перших серед країн Латинської Америки визнала незалежність України. Протокол про встановлення дипломатичних відносин було підписано 12 березня 1992 року у Києві.

У 1990-х роках найвідомішим аспектом зв'язків між країнами було оздоровлення на Кубі дітей, що постраждали від чорнобильської катастрофи.

Однак у березні 2014 року Куба проголосувала проти Резолюції Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України. Тобто де-факто вона підтримала анексію Криму РФ.

У 2019 році Національна асамблея народної влади Куби (її парламент) вперше з 1976 року обрала президента країни. Ним став Мігель Діас-Канель (перша людина на чолі республіки не з родини Кастро).

Нині Куба перебуває під санкціями США й живе завдяки постачанню продовольства, нафти, обладнання й фінансовим вливанням з інших країн. Через це Гавана підтримує зв'язки з Росією та Китаєм і дозволяє будувати на своїй території шпигунські об'єкти (в обмін на багатомільярдні субсидії й кредити).