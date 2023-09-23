"Мама, я попробовал пиццу, а теперь - на передовой". Почему кубинцы воюют за Россию в Украине

Граждане Республики Куба активно вовлекаются в войска РФ в войне с Украиной. Однако далеко не каждый из них действительно мечтал о военной карьере и хотел положить собственную жизнь на чужбине.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNN рассказывает, почему кубинцы воюют за Россию в Украине, как их вербуют и что на это говорят действующие власти.

Почему кубинцы воюют за РФ

Недавно одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN рассказала, что на протяжении последних месяцев сотни кубинцев втихую покинули остров, чтобы воевать за РФ в войне с Украиной.

Люди "покупаются" на обещания теневых онлайн-вербовщиков по поводу больших заработков и получения российского гражданства.

Так случилось и с жителем города Санта-Клара. Его мать рассказала, что в июле парень уехал в РФ и уже вскоре очутился на передовой.

"Мой сын зарабатывал около 2 000 песо в месяц (около 3 073 грн, - Ред.), работая на случайных работах… Сейчас за это не купишь и коробку яиц. Он просто хотел сделать нашу жизнь лучше", - призналась женщина.

В то же время, она подчеркнула, что боится российских репрессий и попросила журналистов не указывать в публикации никаких настоящих имен.

Как "наемников" вербуют

Сын женщины (назовем его Мигелем) в поисках работы отреагировал на сообщение в Facebook о поиске кубинцев для работы поварами и строителями в РФ.

После этого с ним на контакт через WhatsApp вышли две женщины.

По словам матери парня, одна из женщин разговаривала на испанском с российским акцентом, а другая женщина "явно была кубинкой".

Через неделю Мигель подписал контракт на ремонт инфраструктуры, поврежденной во время войны, и женщины отправили ему билет на самолет из Варадеро в Москву (это была его первая поездка за пределы острова).

Впоследствии парень рассказал, что в самолете видел десятки других молодых мужчин призывного возраста, завербованных (включая двух его дальних двоюродных братьев).

Первые впечатления и суровая реальность

После отъезда Мигеля сначала казалось, что все хорошо. Он отправлял домой деньги, которых хватало на такую "роскошь" как мясо и кофе.

Парень также делился с мамой фотографиями вожделенных "вкусов" - ему повезло отведать пиццу и мороженое.

"Они откармливали его для убоя", - призналась впоследствии его мать.

Она рассказала, что в следующий раз, когда они общались по видеосвязи, Мигель был выбрит и одет в русскую военную форму. Он рассказал, что едет на фронт, но попросил родных не беспокоиться. Парень даже связал маму со своим командиром (также кубинцем), который пообещал, что позаботится о ее сыне.

Однако уже скоро Мигель сказал матери, что хочет вернуться домой.

"Он увидел то, что можно увидеть на войне… Он сказал, что видел раненых. Что в больницу люди поступали без рук и ног. Он не привык видеть", - рассказала женщина.

Она добавила, что Мигель жаловался на болезни во избежание участия в боевых действиях, но его российские офицеры не приняли его оправданий.

В последний раз, когда Мигель разговаривал со своей мамой в сентябре, он сказал, что российские офицеры отобрали его телефон в наказание и что ему пришлось подкупить одного из них, чтобы ей позвонить.

"Он сказал: "Мама, я на передовой в Украине". Он там, где опасно… Они там, чтобы прикрывать российские войска. Они - пушечное мясо", - подытожила женщина.

Реакция властей

В начале сентября текущего года МИД Кубы сообщил, что власти страны работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети торговли людьми, которой руководили из России.

Целью организации было вовлечение кубинских граждан, проживающих как в РФ, так и на Кубе, в состав Вооруженных сил, "участвующих в военных операциях" в Украине.

В заявлении МИД отмечалось, что "Куба не является частью военного конфликта в Украине". Чиновники добавили, что решительно будут действовать против тех, кто участвует в "любой форме торговли людьми с целью вербовки или наемства", чтобы граждане Кубы не использовали оружие против любой страны.

В то же время, посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Куба - не против легального участия своих граждан на стороне россиян в войне страны-агрессора с Украиной.

"Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально участвовать с российской армией в этой "сделке". Но мы против нелегальности и операций, не имеющих ничего общего с легальным полем", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что конкретно в этой ситуации речь идет о "мошенниках и бандитах", которые "хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью".

Официальные отношения с Украиной

Республика Куба – островное государство в Латинской Америке (регион Вест-Индии) в акватории Карибского моря. Расположена на островах Куба, Исла-де-ла-Хувентуда и близлежащих малых островах. Является одной из самых бедных стран Западного полушария.

В 1959 году в результате Кубинской революции она стала социалистической страной, где был установлен коммунистический режим Фиделя Кастро. До 1991 года Куба выступала противником США и союзником СССР в "холодной войне".

6 декабря 1991 Куба одной из первых среди стран Латинской Америки признала независимость Украины. Протокол об установлении дипломатических отношений был подписан 12 марта 1992 в Киеве.

В 1990-х годах наиболее известным аспектом связей между странами было оздоровление на Кубе детей, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Но в марте 2014-го Куба проголосовала против Резолюции Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины. То есть, де-факто она поддержала аннексию Крыма РФ.

В 2019 году Национальная ассамблея народных властей Кубы (ее парламент) впервые с 1976 года избрала президента страны. Им стал Мигель Диас-Канель (первый человек во главе республики не из семьи Кастро).

В настоящее время Куба находится под санкциями США и живет благодаря поставкам продовольствия, нефти, оборудования и финансовым вливаниям из других стран. Поэтому Гавана поддерживает связи с Россией и Китаем и позволяет строить на своей территории шпионские объекты (в обмен на многомиллиардные субсидии и кредиты).