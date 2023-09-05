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У Кубі заявили, що Росія вербувала її громадян для війни проти України

Вівторок 05 вересня 2023 09:22
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У Кубі заявили, що Росія вербувала її громадян для війни проти України Фото: міністр закордонних справ Куби Бруно Едуардо Родрігес Парілья (misiones.cubaminrex.cu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вербувала громадян Куби для приєднання до її армії та боротьби проти України. Проте мережу виявили, наразі влада займається її ліквідацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Міністерство внутрішніх справ виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі вербування, яка діяла з території Росії з метою залучення кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з них, які проживають на Кубі, до складу збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні", - сказано у заяві.

Повідомляються, що подібні спроби нейтралізували, а проти осіб, причетних до цієї діяльності, відкрили кримінальні справи.

"Вороги Куби поширюють викривлену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її співучасницею цих дій, які ми рішуче відкидаємо", - зазначають в МЗС країни.

У відомстві додають, що Куба займає тверду і чітку історичну позицію проти найманства і відіграє активну роль в ООН.

"Куба не є учасником війни в Україні. Вона діє і буде рішуче діяти проти тих, хто на національній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб кубинські громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни", - резюмують в МЗС.

Зазначимо, що видання Reuters повідомляло, що навесні 2023 року російські пропагандистські ресурси писали, що декілька кубинських громадян підписали військові контракти в РФ в обмін на російське громадянство. Їх відправили на війну проти України.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

До того ж, в Росії можуть зважитись на проведення "публічної мобілізації", яка може прийти на зміну нинішній "прихованій" моделі.

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