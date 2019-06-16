Мамино лицо и папины волосы: Меган Маркл показала новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали на своей Instagram-странице новое фото их первенца Арчи Харрисона, который родился 6 мая 2019 года.

Публикацию снимка Меган Маркл посвятила Международному дню отца, который празднуют во всем мире, в том числе и в Украине, в третье воскресенье июня.

"С днем ​​отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - написано на официальной странице Меган и Гарри.

Меган Маркл показала новое фото сына Арчи (instagram.com/sussexroyal)

На снимке видна только верхняя часть лица Арчи, нижняя прикрыта папиной рукой. Тем не менее фолловеры королевской пары уже успели определить, на кого похож Арчи.

"Мамино лицо и папины волосы, я думаю", - подметил подписчик Меган и Гарри.

"Копия Меган", - согласился еще один юзер.

Меган Маркл показала новое фото сына Арчи (скрин: instagram.com/sussexroyal)

"Я тоже это заметила! А еще мне кажется, у него глаза Гарри", - написала поклонница королевской пары.

"Я согласна, у него рыжие волосы", - увидела сходство с Гарри еще одна комментатор.

"Похож на принца Гарри в детстве" - написал фолловер.

Меган Маркл показала новое фото сына Арчи (скрин: instagram.com/sussexroyal)

Как сообщалось ранее, Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Также мы писали о том, что принц Гарри помирился с братом - принцем Уильямом, хотя слухи о вражде между ними не утихали с начала года.

Напомним, что Меган Маркл по определенным причинам недовольна королевской жизнью.