Мамині ґомбовці з сиру: неймовірна смакота з простих інгредієнтів
Ґомбовці – одна з традиційних страв закарпатської кухні, яку готують майже у кожному будинку. Їх готують з різними начинками та добавками, цю страву люблять діти. А ще це чудова страва для економії, яка допомагає стежити за фігурою.
Як приготувати справжні ґомбовці із сиром, розповіла кулінарка Наталія Машика у своєму блозі на YouTube.
Що вам знадобиться:
- Сир - 1 кг
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – 1 ч. ложка
- Цукор - 100 г
- Манка – 200 г
- Борошно - 100 г
Для панірування:
- Молоті сухарі – 150-200 г
- Цукор - 70-100 г
- Вода+щіпка солі для варіння
- Сметана – для подачі на стіл
Як приготувати "Мамині ґомбовці"
У миску покладіть 1 кг сиру будь-якої жирності, додайте два яйця, сіль, цукор, манку та борошно. Добре перемішайте. Від жирності сиру залежить, скільки знадобиться манки та борошна – додавайте в міру потреби. Готове тісто відставте, щоб манка набухла.
У каструлю налийте холодну воду, додаємо сіль та ставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння.
Поки нагрівається вода, візьміть сковороду, поставте на середній чи невеликий вогонь і у суху сковороду висипте мелені сухарі. Обсмажуйте кілька хвилин і помішуйте лопаткою.
Сухарі повинні змінити свій колір і стати трохи темнішими. Потім знімайте з вогню і додайте цукор - на свій смак. Добре перемішайте.
Від тіста відщипуйте шматочки та робіть кульки - розмір на ваш розсуд. Можна робити великі чи малі. Якщо тісто занадто рідке, додайте трохи манки.
Готові кульки занурюємо у киплячу воду та доводимо до кипіння. Потім варимо ще 7-8 хвилин.
Молоті сухарі пересипте в миску. Як тільки ґомбовці вспливають - виймайте їх з води та перекладайте в миску із сухарями.
Обвалюйте їх у сухарях і викладайте на суху тарілку. Подавайте ґомбовці зі сметаною.
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