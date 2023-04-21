Мамины гомбовцы из творога: невероятная вкуснотища из простых ингредиентов

Гомбовцы - одно из традиционных блюд закарпатской кухни, которое готовят почти в каждом доме. Их готовят с разными начинками и добавками, это блюдо любят дети. А еще это отличное блюдо для экономии, которое помогает следить за фигурой.

Как приготовить настоящие гомбовцы с творогом, рассказала кулинарка Наталья Машика в своем блоге на YouTube.

Что вам понадобится:

Творог - 1 кг

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 ч. ложка

Сахар - 100 г

Манка - 200 г

Мука - 100 г

Для панировки:

Молотые сухари - 150-200 г

Сахар - 70-100 г

Вода+щепотка соли для варки

Сметана - для подачи на стол

Как приготовить "Мамины гомбовцы"

В миску положите 1 кг творога любой жирности, добавьте два яйца, соль, сахар, манку и муку. Хорошо перемешайте. От жирности творога зависит, сколько понадобится манки и муки - добавляйте по мере необходимости. Готовое тесто отставьте, чтобы манка набухла.

В кастрюлю налейте холодную воду, добавляем соль и ставьте на огонь. Доведите воду до кипения.

Пока нагревается вода, возьмите сковороду, поставьте на средний или небольшой огонь и на сухую сковороду высыпьте молотые сухари. Обжаривайте их несколько минут и помешивайте лопаткой.

Сухари должны изменить свой цвет и стать немного темнее. Потом снимайте с огня и добавляйте сахар - по своему вкусу. Хорошо перемешайте.

От теста отщипывайте кусочки и делайте шарики - размер по вашему усмотрению. Можно делать большие или маленькие. Если тесто слишком жидкое, то добавьте немного манки.

Готовые шарики погружаем в кипящую воду и доводим до кипения. Потом варим еще 7-8 минут.

Молотые сухари пересыпьте в миску. Как только гомбовцы всплывают - вынимайте их из воды и перекладывайте в миску с сухарями.

Обваляйте их в сухарях и выкладывайте на сухую тарелку. Подавайте гомбовцы со сметаной.