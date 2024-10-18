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Мамина копія: Лілія Ребрик вразила неймовірною схожістю з 6-річною донечкою (фото)

Лілія Ребрик з донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик потішила фанів новим фото з 6-річною донечкою Поліною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Лілія поділилася двома знімками, на яких вона та Поліна були одягнені в однакові образи: чорні пуховики, чоботи і сумки від бренду Chanel.

"Цей погляд, ця поза. Просто дивлюсь - і сама в шоці! Це моя маленька Поля і така вже доросла…Така цікава. Така ні на кого не схожа. Хоча…Може ми все ж таки схожі?", - йдеться у дописі Ребрик.

Акторка зазначила, що середні діти в сім'ї потребують особливого підходу та уваги.

Лілія Ребрик з донькою Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Користувачі мережі мають різні думки стосовно того, на кого схожа дівчинка більше. Одні вважають, що на маму, а інші бачать у ній копію тата, хореографа Андрія Дикого.

  • Ліліє, ви дуже схожі, красуні
  • Трішечки?! Це ж ваша копія!
  • Ліля, тут є різні думки, але я давно придивляюся до Вашої родини, і, як на мене, саме Поліна - це ваша копія, Діана - це батько, у маленької Адель ніби риси обох батьків
  • Полінка схожа на вас, Лілю, а старша і найменша донечки - на тата
  • Модель підростає!!! Дівчинка - вогонь!

Лілія Ребрик з донькою Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Ребрик заміжня за хореографом Андрієм Диким. Вони познайомилися на шоу "Танці з зірками" на телеканалі СТБ 2011 року. В їхній парі Ребрик була "зіркою", а Дикий – її наставником. Того самого року вони оформили шлюб.

У пари двоє дітей: Діана, яка з’явилася на світ у 2012-му, Поліна - у 2018-му, і Аделіна народилася у березні цього року.

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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