Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото)

Так, Лилия поделилась двумя снимками, на которых она и Полина были одеты в одинаковые образы: черные пуховики, сапоги и сумки от бренда Chanel.

"Этот взгляд, эта поза. Просто смотрю - и сама в шоке! Это моя маленькая Поля и такая уже взрослая...Такая интересная. Такая ни на кого не похожая. Хотя ... Может мы все же похожи?", - говорится в заметке Ребрик.

Актриса отметила, что средние дети в семье требуют особого подхода и внимания.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Пользователи сети имеют разные мнения относительно того, на кого похожа девочка больше. Одни считают, что на маму, а другие видят в ней копию отца, хореографа Андрея Дикого.

Ліліє, ви дуже схожі, красуні

Трішечки?! Це ж ваша копія!

Ліля, тут є різні думки, але я давно придивляюся до Вашої родини, і, як на мене, саме Поліна - це ваша копія, Діана - це батько, у маленької Адель ніби риси обох батьків

Полінка схожа на вас, Лілю, а старша і найменша донечки - на тата

Модель підростає!!! Дівчинка - вогонь!

Лилия Ребрик с дочерью Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танці з зірками" на телеканале СТБ 2011 года. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий - ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана, появившаяся на свет в 2012-м, Полина - в 2018-м, и Аделина родилась в марте этого года.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)