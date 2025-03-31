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MamaRika зворушила до сліз чуттєвим відео. Це історія, яка торкнеться кожного

MamaRika (фото: прес-служба співачки)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка MamaRika презентувала нову пісню "Зв'язок", яка вже встигла стати вірусною та розчулити тисячі слухачів. Цей трек - не просто музика, а справжня історія про силу людського зв'язку, який необхідно берегти за будь-яких обставин.

Більше про пісню і щемливе відео на неї - в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

"Ця зима була надто довгою та виснажливою. Ми всі з нетерпінням чекали на весну, не лише в календарі, а й у своїх серцях. "Зв'язок" - це пісня, яка допомагає прокинутися від зимової сплячки, відчути тепло та надію. Вона про рідних людей, які завжди поруч, навіть якщо їх розділяють кілометри. Про слова, які необхідно встигнути сказати, та про моменти, які потрібно цінувати", - розповідає MamaRika.MamaRika випустила пісню, що нагадує про силу людського зв'язку (фото: пресслужба співачки)

Ще до офіційного релізу пісня "Зв'язок" набула шаленої популярності в соціальних мережах. Після публікації короткого фрагмента треку користувачі почали масово ділитися особистими історіями: відеодзвінками з рідними, кадрами довгоочікуваних зустрічей, моментами, сповненими щирих емоцій.

"Ми зрозуміли, що "Зв'язок" - це не просто пісня. Це історії людей, їхні почуття та спогади. Це трек, у якому кожен знаходить щось своє", - додає артистка.

Цей емоційний зв'язок став основою для кліпу, який повністю складається з реальних відео, надісланих слухачами.

"Це один з найщиріших кліпів у моєму житті. Я переглядала ці відео та переживала кожну історію разом з вами - сміялася, плакала, раділа. Це справжнє, це про нас усіх", - ділиться MamaRika.

Пісня "Зв'язок" - це нагадування про те, що всіх нас об'єднує щось більше. І що ми повинні не забувати про своїх близьких, підтримувати цей невидимий зв'язок і частіше говорити найдорожчим людям, як сильно ми їх любимо.

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