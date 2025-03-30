Переможці "Євробачення-2024" NEMO оцінили конкурсну пісню гурту Ziferblat (відео)

Переможці "Євробачення-2024" NEMO оцінили конкурсну пісню гурту Ziferblat, які цьогоріч будуть представляти Україну на музичному шоу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фанатки конкурсу Ешлі, яка опублікувала відеозвернення артистів.

Так, на відео учасники гурту NEMO спеціально звернулися до українських представників Ziferblat, висловивши своє захоплення їхньою цьогорічною піснею "Bird of Pray".

Вони також побажали гурту приємно провести час на конкурсі та натякнули, що, можливо, незабаром їм випаде шанс зустрітися.

"Я люблю вашу пісню і бажаю вам якнайкраще провести час на "Євробаченні". Мабуть, скоро побачимося", - висловились Nemo.

Один з учасників Ziferblat відгукнувся на це тепле та надихаюче привітання.

"NEMO не про перемогу на Євробаченні, а про важливі зміни у мейнстрім музиці, я дуже чекаю дійсно історичного альбому від них" - зазначив вокаліст гурту Даня Лещинський. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Нагадаємо, у червні 2024 року під час фестивалю Atlas United переможці Євробачення повідомили, що планують концерти в Києві та Греції, а пізніше додали ці країни у список своїх майбутніх виступів.

Ціна квитків на український концерт NEMO варіювалася від 1300 до 5000 грн залежно від категорії місць.

Нещодавно артисти оголосили про перенесення свого концерту в Києві. Виступ, що мав відбутися 7 березня 2025 року у клубі Atlas, перенесено на 10 жовтня.

NEMO (фото: instagram.com/nemothings)

"Ми знаємо, як сильно ви чекали цього навесні і як багато для нас означає зустріч із вами та виступ перед вами. Але минулого року ми усвідомили важливу річ: великі справи потребують часу. У шаленому ритмі після Євробачення у нас було лише три тижні для написання й продюсування нових пісень – цього недостатньо для альбому, про який ми мріємо. Зараз ми присвячуємо наступні місяці саме музиці та світові, який створюємо і в який закохуємося. Ми впевнені, що ви теж його полюбите", - зізналися виконавці.

До слова, днями стало відомо, під яким номером Україна виступить на "Євробаченні-2025". Конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель цього травня.

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