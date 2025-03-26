MamaRika розповіла про непростий діагноз під час вагітності: "Мені відразу сказали, що є загроза"

Ще на перших тижнях вагітності співачка дізналася, що може втратити дитину. Їй поставили діагноз гематома хоріона.

"За два тижні, коли можна робити перше УЗД, коли там оця цяточка тільки з'являється, ми прийшли і вже відразу мені сказали, що є загроза. Це гематома хоріона, здається, вона так називається. Там була така пустота, яка могла витиснути цю мою цяточку... Давідіча. Відразу сказали, що треба берегтися: не пукати, не ходити, не бігати - нічого взагалі не можна", - пригадала MamaRika.

MamaRika про непросту вагітність (скриншот)

Потім у співачки почався жахливий токсикоз, внаслідок якого вона постійно почувалася недобре. Нудота була настільки сильною, що аж не хотілося жити. Інколи робили крапельниці для полегшення стану, але їхня дія тривала добу.

"У мене повністю зірвало шлунок, кишківник - все повністю. Я не могла нічого їсти, у мене все виходило всіма можливими способами. Мало того, була страшенна нудота. Це був кошмар! Нудота була такою, що в мене було враження, що я хочу померти. Взагалі, таке відчуття було, що я вже померла, тільки очі забули закрити", - поділилася зіркова мама.

Найжорсткішим був перший триместер. Через загрозу втратити дитину MamaRika мала постійно бути обережною.

"Мені навіть заборонили, коли я ходжу в туалет, сильно тужитися, бо я могла навіть у цей момент нашкодити. Тобто не можна було підіймати нічого, навіть вставати з ліжка потрібно було обережно", - розповіла вона.

MamaRika вагітна (фото: instagram.com/mamarika_official)

Другий триместр пройшов легше, проте третій мав свої складнощі.

"Це бандажі, тому що постійно тягнуло низ живота. Це кровотечі, які періодично траплялись, коли я забувала, що мені не можна працювати, і працювала", - розповіла зірка.

MamaRika народжувала через кесарів розтин, оскільки мала проблеми зі здоров'ям. Вона рада, що обрала такий варіант.

"Потім, коли я вже народила, всі оці хроніки ще загострилися. І мої лікарі кажуть: "Боже, як добре, що все ж таки є дівчата, які вміють слухати своє тіло". Я думаю, що я б не розгребла своє здоров'я. Я й так його ледве вигребла, а якби я народжувала своїм шляхом... Бо в мене реально були потім дуже серйозні проблеми з кишківником, були поліпи, мені їх видаляли, операції тощо", - поділилася досвідом співачка.

MamaRika в пологовому (фото: instagram.com/mamarika_official)

Нагадаємо, MamaRika та Сергій Середа - одна з найяскравіших пар українського шоубізнесу. Вони разом понад 10 років. Одружилися у 2020 році, а наступного року стали батьками. Торік співачка розповідала про кризу в стосунках, проте з часом подружжю вдалося подолати труднощі. Вони ходили до психолога, додали романтики в життя та проводили більше часу разом як пара, а не лише батьки.

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