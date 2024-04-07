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"Все заради хайпу". Чоловік MamaRika прокоментував кризу у шлюбі зі співачкою

Неділя 07 квітня 2024 15:23
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"Все заради хайпу". Чоловік MamaRika прокоментував кризу у шлюбі зі співачкою MamaRika і Сергій Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)
Автор: Іванна Пашкевич

Комік і ведучий Сергій Середа слідом за співачкою MamaRika повідомив, що вони з нею переживають кризу у стосунках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Сергій Середа підтвердив проблеми у шлюбі з дружиною

Так, ведучий зазначив, що вони з MamaRika "не хайпують" довкола її нової пісні, а дійсно проживають нелегкі часи.

"Дякую всім за підтримку! І за велику кількість повідомлень в дірект, але на разі я не готовий нікому відповідати, так як ми повинні самі розібратись в наших стосунках. Ті хто пишуть що все це заради хайпу довколо нової пісні @mamarika_official хочу вас розчарувати, це не так", - йдеться у дописі Сергія.

&quot;Все заради хайпу&quot;. Чоловік MamaRika прокоментував кризу у шлюбі зі співачкою

MamaRika і Сергій Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)

Також він зазначив, що подружжя вже давно переживає цю кризу і "поява пісні це - результат їхніх переживань".

"Слова які співає Настя дійсно про нас… Але ми робимо все можливе, щоб сімʼя залишилась сімʼєю і сподіваюсь що дуже скоро, ми будемо згадувати про цей період, як про щось дуже складне, але те що вже лишилось позаду", - написав Середа і закликав берегти один одного.

Раніше MamaRika зізналася, коли у них з чоловіком почалися проблеми у стосунках.

Також ми розповідали, що відомий британський комік розлучився з дружиною після 14 років шлюбу.

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MamaRika Зірки шоу-бізнесу Стосунки
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