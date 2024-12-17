MamaRika зворушила архівними кадрами з чоловіком у річницю стосунків: як виглядала пара 10 років тому

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний пост подружжя в Instagram .

Артистка показала архівні кадри з чоловіком. Як відомо, пара познайомилася, коли Кочетова і Середа були ведучими музичного шоу на Music Box. Тоді вони "запали" один на одного і майже одразу почали зустрічатися.

На першому кадрі, судячи з усього, зображений саме той період стосунків. Анастасія ще з чорним волоссям і в яскравій сукні з паєтками.

Скриншот

Потім на наступному кадрі артистка вже з русявим волоссям під час відпочинку на островах.

Також показані найщасливіші моменти за ці роки: весілля, вагітність MamaRika і народження сина Давида.

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати атмосферне відео:

"Надихаєте любити та берегти такі моменти"

"Вітаю вас. Це велике щастя мати поруч біля себе людину, з якою пройдено великий етап життя"

"Перший кадр - це просто підпал"

"Вітаю! Ви пережили кризу, далі все буде супер"

"Яка гарна сім'я".

Співачка MamaRika із сином і чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)

Що відомо про кризу у стосунках MamaRika і Сергія Середи

Пара одружилася у 2020 році, а в 2021-му в них народився син Давид.

У 2024 році співачка несподівано зізналася, що вони переживають кризу в шлюбі. Висловитися про особисте MamaRika вирішила на фоні виходу ліричної пісні та кліпу до неї під назвою "Хтось йде". У композиції зірка співає про болючий досвід, з яким рано чи пізно стикається кожна пара на різних етапах стосунків.

Пара також відвідувала психолога, щоб зберегти сім'ю.

Влітку 2024 року Середа розповів, як їм вдалося налагодити стосунки. За його словами, подружжя стало більше часу проводити разом саме як пара, а не як батьки. Також у їхніх стосунках знову з'явилася романтика і пристрасть завдяки невеликим подорожам.

Співачка з чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)