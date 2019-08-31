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Зеленский прокомментировал вероятность пересмотра закона о языке

Новости » Политика    31.08.2019 - 21:52
Зеленский прокомментировал вероятность пересмотра закона о языке
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

По его словам, это сложный вопрос

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке. Об этом он рассказал в телеинтервью.

По его словам, это сложный вопрос и должен быть законопроект о защите прав меньшинств.

"Очень сложный вопрос. Какое бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и ... И достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права. Если человек изучает украинский язык, он для нее не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский венгерский, какая разница. И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки . А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и он работал в Украине, когда та была еще в составе СССР. Он что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал ", - заявил Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено. При этом для команды президента концептуальной цеотю остается то, что единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

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