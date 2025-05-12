Мама зірки Нового каналу перестала вживати алкоголь і почала нове життя у 50

"Наші стосунки з мамою - прекрасні. Хоча вони не завжди такими були. Раніше ми мали непорозуміння", - зізнається Катя.

Вона розповіла, що з дитинства носила в собі чимало образ, які згодом пропрацювала з психологами та на духовних практиках.

Олос та її мама (фото надане прес-службою)

"Щоліта в дитинстві я працювала на ринку, продавала колготи в маминому ларьку. В 11-му класі мене покликали вожатою в табір, це була мрія, а мама не пустила, бо я мала працювати", - пригадує телеведуча.

Втім, зараз Катя з розумінням ставиться до рішень матері й щиро вдячна їй за зміни.

Катерина Олос з мамою (фото надане прес-службою)

"Завдяки різним практикам я відпустила всі образи. Дуже вдячна мамі, що вона теж почала працювати над собою. Багато за що попросила пробачення. І я в неї теж", - говорить вона.

Мама Каті кардинально змінила стиль життя у 50 років: відмовилась від алкоголю, займається йогою та цигуном, регулярно відвідує семінари й ретрити.

"Мама каже: "Я лише в 50 років почала жити і проживати життя свідомо", - каже Олос.

"Я люблю мамочку, вона моя опора і підтримка", - додала телеведуча.