Мама звезды Нового канала перестала употреблять алкоголь и начала новую жизнь в 50

Ведущая квиз-шоу "Місто і село" на Новом канале Екатерина Олос поделилась личной историей отношений с мамой.
В искреннем разговоре с РБК-Украина (проект Styler) звезда вспомнила о детских обидах, работе на рынке, непростых решениях мамы и собственном пути к прощению.
"Наши отношения с мамой - прекрасные. Хотя они не всегда такими были. Раньше у нас были недоразумения", - признается Катя.
Она рассказала, что с детства носила в себе немало обид, которые впоследствии проработала с психологами и на духовных практиках.
"Каждое лето в детстве я работала на рынке, продавала колготы в мамином ларьке. В 11-м классе меня позвали вожатой в лагерь, это была мечта, а мама не пустила, потому что я должна была работать", - вспоминает телеведущая.
Впрочем, сейчас Катя с пониманием относится к решениям матери и искренне благодарна ей за перемены.
"Благодаря различным практикам я отпустила все обиды. Очень благодарна маме, что она тоже начала работать над собой. За многое попросила прощения. И я у нее тоже", - говорит она.
Мама Кати кардинально изменила стиль жизни в 50 лет: отказалась от алкоголя, занимается йогой и цигуном, регулярно посещает семинары и ретриты.
"Мама говорит: "Я только в 50 лет начала жить и проживать жизнь сознательно", - говорит Олос.
"Я люблю мамочку, она моя опора и поддержка", - добавила телеведущая.
Екатерина Олос - украинская актриса, стендап-комикеса и телеведущая. Родилась 5 августа 1998 года в Полтаве. С детства мечтала о сцене, хотя родители настаивали на "серьезной" профессии, поэтому сначала получила образование архитектора. После завершения обучения переехала в Киев, где поступила в актерскую школу и начала реализовывать свою мечту.
Первую популярность получила как участница команды "Збірна Львова" в "Лізі сміху". Впоследствии развивала карьеру в стендапе, вдохновляясь юмором своего отца. В 2024 году сыграла одну из главных ролей в сериале "Зозулі" на ТЕТ, воплотив образ тренера по боксу Вали.
С марта 2025 года Катя - ведущая квиз-шоу "Місто і село" на Новом канале вместе с Андреем Черепущаком (Галицкая Дева). В проекте она возглавляет команду горожан, а Андрей - селян. Катя признается, что на съемках царит невероятная атмосфера, и она чувствует себя частью большой семьи.
Катя активно делится своим опытом самопознания, работы с психологами и коучами. Она открыто говорит о сложных периодах в жизни, абьюзивных отношениях и пути к любви к себе. Ее история вдохновляет многих на изменения и поиск гармонии.
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