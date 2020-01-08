Мама, я утром буду: родные 34-летнего стюарда МАУ предчувствовали беду

Самолет МАУ потерпел крушение рано утром 8 января возле Тегерана, Иран. Он взлетел из аэропорта Имама Хомейни и через несколько минут рухнул на землю. На борту Boeing 73, который выполнял рейс 752 "Тегеран-Киев" находилось 165 пассажиров и 9 человек экипажа. Пилоты и бортпроводники – украинцы.

Среди погибших – 34-летний старший стюард Игорь Матков. Его родители утром приехали в Борисполь одними из первых. О трагедии они узнали от дочери, которая живет в США. Девушка позвонила им рано утром и сообщила о крушении самолета.

Игорь Матков погиб во время крушения Boeing 73 в Иране

"Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит, я мама утром буду. И в 6 утра дочка звонит с Америки и спрашивает, на каком рейсе Игорь полетел? Я говорю – в Тегеран. Она говорит: "Украинские авиалинии там разбились". Мы никуда не можем дозвониться. Поэтому приехали с Козельця сюда", - рассказала мама Игоря Маткова утром журналистам в Борисполе.

Родители погибшего в Иране украинца рассказали о трагедии

Игорь Матков в МАУ проработал почти 10 лет. После школы он сначала закончил Кировоградское летное училище, а потом поступил на факультет иностранных языков.

Известно также, что всех родственников погибшего экипажа из фойе Борисполя забрали в гостиницу. Сейчас с ними работают психологи и медики.