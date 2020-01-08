Мама, я зранку буду: рідні 34-річного стюарда МАУ передчували біду

Літак МАУ зазнав аварії рано вранці 8 січня біля Тегерана, Іран. Він злетів з аеропорту Імама Хомейні і через кілька хвилин впав на землю. На борту Boeing 73, який виконував рейс 752 "Тегеран-Київ" перебувало 165 пасажирів і 9 членів екіпажу. Пілоти та бортпровідники – українці.

Серед загиблих – 34-річний старший стюард Ігор Матков. Його батьки вранці приїхали в Бориспіль одними з перших. Про трагедію вони дізналися від дочки, яка живе в США. Дівчина подзвонила їм рано вранці і повідомила про катастрофу літака.

Ігор Матков загинув під час аварії Boeing 73 в Ірані

"Йому 34 роки. У нього не було сім'ї, ми з батьком його сім'я. Ми вчора з ним увечері попрощалися. Нам ще помахав рукою. Рейс туди був вечірній, а вранці звідти. Каже, я мама зранку буду. І в 6 ранку дочка дзвонить з Америки і запитує, на якому рейсі Ігор полетів? Я кажу – в Тегеран. Вона каже: "Українські авіалінії там розбилися". Ми нікуди не можемо додзвонитися. Тому приїхали з Козельця сюди", - розповіла мама Ігоря Маткова вранці журналістам у Борисполі.

Батьки загиблого в Ірані українця розповіли про трагедію

Ігор Матков в МАУ пропрацював майже 10 років. Після школи він спочатку закінчив Кіровоградське льотне училище, а потім вступив на факультет іноземних мов.

Відомо також, що всіх родичів загиблого екіпажу з фойє Борисполя забрали в готель. Зараз з ними працюють психологи і медики.