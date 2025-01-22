Мама-собака в полном отчаянии принесла щенка без сознания в ветеринарную клинику (видео)

Врачи ветеринарной клиники в Турции были шокированы поступком большой мамы-собаки. Она принесла в зубах своего без сознания щенка и положила его у входной двери и села, будто умоляя о помощи.

Что известно об этом случае и удалось ли спасти щенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oddyty Central.

Большую бродячую собаку засняла камера видеонаблюдения, которая находится на доме, где расположена ветеринарная клиника в районе Аднан Кахведжи Бейликдузу, в провинции Стамбула.

В тот день в клинику постучал молодой человек, который принес полуживого щенка. Он рассказал, что нашел малыша на улице и утверждал, что он единственный, кто выжил из бродячего помета.

Ветеринары бросились спасать щенка и оказали всю необходимую помощь. Но то, что произошло впоследствии - шокировало абсолютно всех.

Через некоторое время в клинику пришла большая бродячая собака, которая несла в зубах щенка, потерявшего сознание. Она осторожно положила щенка к двери клиники и села рядом, будто умоляя о помощи.

Мама-собака принесла без сознания щенка к ветеринарам (Кадр из видео)

Отчаявшееся животное увидел техник, который бросился на помощь собачьей мамочке. Щенок страдал от переохлаждения, был без сознания, но малое сердцебиение. Мама-собака пошла в помещение клиники вслед за ветеринаром и следила, пока врачи оказывали помощь ее без сознания ребенку.

К счастью, спасти щенка удалось и доктор Батуралпу Оган и его команда устроила маму и малышку в клинике. Выяснилось, что щенок, которого перед тем принес неизвестный парень - также из этого помета.

"Пока все идет хорошо. Лечение как щенка, так и его брата, пока будет продолжаться. Мы пока не принимаем посетителей, из-за состояния их здоровья. Собака-мама также выздоравливает хорошо, ее история заинтересовала многих людей, она очень умная и заботливая собака, которая показала любовь матери-собаки к своим детям-щенкам", - рассказал доктор.

Мама-собака и ее щенки начали выздоравливать (Кадр из видео)

Он также добавил, что, скорее всего, у мамы-собаки было недостаточно молока для всего помета, поэтому некоторые из щенков не вскормили. Сейчас малышей откармливают смесью.

Видео с мамой-собакой стало вирусным в интернете и клиника получила много телефонных звонков от обеспокоенных любителей животных. Сейчас ветеринары надеются найти теплый и любящий дом для всей собачьей семьи.