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"Мама" Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото

Среда 08 ноября 2023 11:17
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"Мама" Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото "Мама" Сердючки выдала замуж дочь Яну (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Инна Белоконь, сценическая мама Верки Сердючки, выдала замуж свою дочь Яну. Она поделилась фотографиями с радостного события.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Инны Белоконь.

На черно-белых фотографиях, которые разместила Инна, ее красавица-дочь Яна вместе со своим мужем в свадебных нарядах шагают в новую жизнь.

На невесте изысканное белое платье, расшитое камнями, а в руках - небольшой букет цветов. Жених облачен в классический костюм в сочетании с белой рубашкой.

&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото

Дочь Инны Белоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Никаких деталей о свадьбе Инна Белоконь не сообщила. Также неизвестно имя избранника ее дочери. Где именно прошло торжественное мероприятие и присутствовал ли на нем близкий друг и партнер по сцене Андрей Данилко - также неизвестно.

Инна Белоконь более 30 лет замужем за бизнесменом по имени Олег. У них есть собственный семейный бизнес - он разводит породистых собак.

О Яне известно немного - она единственная дочь Олега и Инны. В 2015 году девушка окончила Полтавский коммерческий техникум, а потом продолжила получение образования в Польше.

&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь выдала дочку замуж: фото

Инна Белоконь с мужем и дочерью (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Инна Белоконь много лет является сценической мамой Верки Сердючки, роли Андрея Данилко. О своей личной жизни Инна не рассказывает и в ее профилях можно увидеть только редкие фотографии совместного отдыха с мужем. Еще реже она публикует фото своей дочери Яны.

Кстати, ранее мы рассказывали детали о семье Инны Белоконь, "мамы" Верки Сердючки.

А также мы писали, что Данилко откровенно признался о своих отношениях со сценической "мамой".

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Сердючка Верка Сердючка акторка