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Катастрофа літака МАУ: з'ясувалася правда про "обстріл" лайнера

STYLERПодії    09.01.2020 - 15:47
Катастрофа літака МАУ: з'ясувалася правда про "обстріл" лайнера
Авіакатастрофа з українським літаком МАУ в Ірані (колаж: РБК-Україна)

Авіакатастрофа українського літака в Ірані продовжує обростати нестиковками

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані 8 січня забрала життя 176 осіб, з яких 11 українців. Поки слідчі групи Ірану і України намагаються розібратися, що стало причиною катастрофи, в мережі ширяться чутки, що літак обстріляли. Нібито загибла стюардеса Катерина Статник зателефонувала до рідних в момент катастрофи.

Але старша сестра бортпровідниці Ольга спростувала цю інформацію. Катерина нікому не дзвонила з Boeing 737, пише ВВС News Україна.

"Такого не було. Вона нікому не дзвонила. Це все дурниця. Я лише сподіваюся, що все відбулося швидко і вона нічого не відчула", - розповіла Ольга.

Ольга каже, що мама дізналася про страшну трагедію з літаком, на якому була її дочка, з новин, а у тата хворе серце.

"Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, нехай всі знають. Вона була такою доброю, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося", - сказала Ольга.

Катастрофа літака МАУ: з'ясувалася правда про &quot;обстріл&quot; лайнера

Загибла в Ірані стюардеса Катерина Статник (фото: соцмережі)

Раніше експерт пояснив дивні пробоїни на залишках фюзеляжу літака тим, що літак впав в пустельній місцевості, і від землі в момент руйнування літака могли відлітати камені.

Тим не менш, в мережі з'явилося фото, на якому нібито уламки ракети на місці аварії. Передбачається, що український літак могли збити ракетою системи ППО "ТОР-М1" (розроблена РФ і знаходиться на озброєнні багатьох країн, в тому числі і Ірані).

А останні висновки державної комісії, створеної в Україні для розслідування катастрофи літака, кажуть, що на двигунах Boeing 737 не виявлено слідів пожежі.

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