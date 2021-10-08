UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мама не приходит уже месяц: в Днепре медики спасают недоношенных двойняшек в тяжелом состоянии

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре медики спасают недоношенную двойню, к которым никто из родителей не приходит. Сейчас дети в тяжелом состоянии через недоношенность.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Для тебя".

В каком состоянии младенцы

Так, двойня родилась более месяца назад. Дети в тяжелом состоянии через недоношенность. Также у них не открывались легкие, поэтому мальчика и девочку сразу перевели в палату интенсивной терапии.

Важно, что более месяца мама не приходит к своим детям. Отмечается, что с женщиной все хорошо, ведь один раз она навещала мальчика.

"1 раз она навещала мальчика, он в более стабильном состоянии, чем его сестренка, сказала, что придет на следующий день, но не пришла. 1 месяц медики скребли по сусекам, чтобы лечить детей, но их запасы иссякли, поэтому они обратились к волонтерам", - рассказывают в БФ.

Родились дети на 7 месяце. Девочка до сих пор самостоятельно не дышит и ничего не ест, только через капельницу. Организм не принимает питания.

А мальчик находится в отделении недоношенных, дышит сам, но слабенький, имеет анемия. Также у детей дыхательная недостаточность.

Поэтому сейчас волонтеры собирают средства на дальнейшее лечение двойни.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком мальчиков-двойняшек бросила мать.

Также мы писали, что у горе-матери в Кропивницком забрали дочь.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи