Мама не приходит уже месяц: в Днепре медики спасают недоношенных двойняшек в тяжелом состоянии

В каком состоянии младенцы

Так, двойня родилась более месяца назад. Дети в тяжелом состоянии через недоношенность. Также у них не открывались легкие, поэтому мальчика и девочку сразу перевели в палату интенсивной терапии.

Важно, что более месяца мама не приходит к своим детям. Отмечается, что с женщиной все хорошо, ведь один раз она навещала мальчика.

"1 раз она навещала мальчика, он в более стабильном состоянии, чем его сестренка, сказала, что придет на следующий день, но не пришла. 1 месяц медики скребли по сусекам, чтобы лечить детей, но их запасы иссякли, поэтому они обратились к волонтерам", - рассказывают в БФ.

Родились дети на 7 месяце. Девочка до сих пор самостоятельно не дышит и ничего не ест, только через капельницу. Организм не принимает питания.

А мальчик находится в отделении недоношенных, дышит сам, но слабенький, имеет анемия. Также у детей дыхательная недостаточность.

Поэтому сейчас волонтеры собирают средства на дальнейшее лечение двойни.