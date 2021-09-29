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У горе-матери в Кропивницком забрали дочку: малышке всего год

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Кропивницкий, Среда 29 сентября 2021 11:45
У горе-матери в Кропивницком забрали дочку: малышке всего год В Кропивницком у матери забрали ребенка (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Кропивницком у горе-матери забрали годовалую дочь. Условия в квартире угрожали жизни ребенка.

Об этом сообщает Точка доступа.

"Мы изъяли ребенка от мaтepи. Дальше будем выяснять, есть ли отец. Инфopмaция пpo то, чтo ребенок находится в неудовлетворительных условиях поступила в управление по тeлeфoну от неизвестной личности. В семье злоупотребляют алкогольными напитками и живут в антисанитарных условиях, отсутствуют продукты" - рассказала нaчaльник упpaвления по вопросам защиты детей Татьяны Тимoхoвская.

Ребенка доставили в детскую областную больницу, там она сейчас и находится. По словам медиков, девочка в удовлетворительном состоянии. Врачи сказали, что она в принципе здорова.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать в управлении по вопросам защиты детей.

Отметим, что такие мамы не редкость в Украине. В последнее время все чаще в СМИ сообщают о таких женщинах, которым просто наплевать на жизнь своих собственных детей.

Как мы ранее сообщали, в Херсоне горе-отец забыл на детской площадке 7-летнюю дочь.

А также рассказывали о том, что в Каховке молодая мама отключилась во время прогулки в парке с младенцем.

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Кропивницкий
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