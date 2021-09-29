В Кропивницком двух мальчиков-двойняшек бросила мать: седьмые роды у женщины и все дети гуляют по миру
В Кропивницком в роддоме сейчас находится четверо брошенных младенцев. В частности, среди них две девочки и два брата-близнеца.
Об этом сообщает "Суспільне".
Братья-двойняшки, которых бросила мама
Так, двое братьев-двойняшек – Илья и Валентин родились в августе этого года. Сразу после их появления на свет, их мать написала отказ.
По словам руководительницы отделения второго этапа выхаживания детей родильного дома Татьяны Озимай, у женщины – это уже седьмые роды, во время беременности у врачей она не наблюдалась. От предыдущих шести детей женщина либо отказывалась, либо их забирали социальные службы, из-за ненадлежащих условий ухода и проживания.
Двое брошенных мальчиков-близнецов ждут семью (suspilne.media)
"Один из мальчиков был немного слабее, нуждался в помощи. Но они очень быстро поправились, сейчас это здоровые дети, которые набрали почти пять килограммов веса и ждут своих родителей", - рассказывает руководитель.
Двое брошенных мальчиков-близнецов ждут семью (suspilne.media)
Мать подбросила собственного ребенка
Кроме того, в роддоме сейчас находится девочка Настя 6 дней - она в палате под лампой. Ребенок родился весом 2 кг 300 граммов, а в роддом его принесли парень с девушкой и сообщили, что нашли младенца под мостом.
Тогда врачи заподозрили, что это мама ребенка и вызвали полицию. Впоследствии она призналась, что она действительно родила, но ребенок ей не нужен.
Также другой ребенок, который ждет своих родителей - это девочка Руслана, что родилась весом 1 кг 300 граммов, а сейчас ей уже 3,5 месяца.
"Мама родила двойняшек дома в туалете. Одна девочка умерла. Руслана длительное время находилась в отделении интенсивной терапии, была на искусственной вентиляции легких. Это очень недоношенный ребенок, который родился на 31 неделе беременности, поэтому нуждался в длительном лечении, выхаживании. Сейчас она здорова, получает необходимые витамины, набрала почти четыре килограмма веса", - рассказывает врач.
Девочка Руслана, которая ждет своих родителей (suspilne.media)
Как рассказал заведующий сектором социальной и правовой защиты детей городской службы по делам детей Игорь Горин, после регистрации рождения малышей устроят в доме ребенка.
Также он добавил, что малышей могут усыновить с двухмесячного возраста. Со дня рождения ребенка у родителей есть пол года на то, чтобы передумать и забрать его домой. Если они этого не делают, управление по делам детей подает в суд на лишение их родительских прав.
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