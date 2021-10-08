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Мама не приходить вже місяць: у Дніпрі медики рятують недоношених двійнят у важкому стані

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі медики рятують недоношену двійню, до яких ніхто з батьків не приходить. Зараз діти у важкому стані через недоношеність.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Для тебе".

В якому стані немовлята

Так, двійня народилася понад місяць тому. Діти у важкому стані через недоношеність. Також у них не відкривалися легені, тому хлопчика і дівчинку одразу перевели у палату інтенсивної терапії.

Важливо, що понад місяць мама не приходить до своїх дітей. Зазначається, що з жінкою все добре, адже один раз вона відвідувала хлопчика.

"1 раз вона відвідувала хлопчика, він в більш стабільному стані, ніж його сестричка, сказала, що прийде наступного дня, але не прийшла. 1 місяць медики шкребли по засіках, щоб лікувати дітей, але їхні запаси вичерпалися, тож вони звернулися до волонтерів", - розповідають у БФ.

Народилися діти на 7 місяці. Дівчинка досі самостійно не дихає та нічого не їсть, тільки через крапельницю. Організм не приймає харчування.

А хлопчик знаходиться у відділенні недоношених, дихає сам, але слабенький, має анемія. Також у дітей дихальна недостатність.

Тому наразі волонтери збирають кошти на подальше лікування двійні.

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому хлопчиків-двійнят покинула мати.

Також ми писали, що у горе-матері в Кропивницькому забрали доньку.

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