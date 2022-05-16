Мама лидера Kalush Стефания рассказала, чем больше всего гордится в сыне после победы на Евровидении

"Я была приятно удивлена тем, что что мой Олег все же сказал такие важные слова про Мариуполь и про "Азовсталь", - сказала мама артиста, которую зовут Стефания.

Она сообщила, что сразу послала ему сообщение на телефон с текстом, что он молодец.

"Он сделал свою работу. То, что он должен был сделать для людей", - сказала Стефания.

Кстати, композиция посвящена маме лидера Kalush Orchestra Стефании Псюк.

Напомним, сразу после речи Псюка его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в Украине.

Об этом в частности свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста.