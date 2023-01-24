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"Мама, ми вдома": Повалій в сльозах розповіла росЗМІ, як силоміць "рятувала" матір з Києва

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Вівторок 24 січня 2023 20:14
"Мама, ми вдома": Повалій в сльозах розповіла росЗМІ, як силоміць "рятувала" матір з Києва Фото: Таїсія Повалій (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Співачка Таїсія Повалій, яка публічно заявила про підтримку війни РФ проти України, зізналася у сльозах в інтерв'ю росЗМІ, що змусила свою 80-річну маму виїхати з рідного Києва та приїхати до неї до Москви.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю "Дни.ру".

За словами Повалій, сама вона разом із чоловіком продюсером Ігорем Ліхутою виїхала зі столиці України за день до широкомасштабного вторгнення РФ, вирушивши до Москви для участі у зйомках російського проекту "Дві зірки".

Назад в Україну артистка вирішила не повертатися, а залишитись жити в орендованій трикімнатній квартирі у столиці країни-агресора. При цьому підтримувала зв'язок із мамою Ніною Данилівною, яка проживає у Києві.

"Мала через три дні повернутися додому, у нас навіть був куплений зворотний квиток на 26 лютого. Але 24 числа починається "спеціальна військова операція", і поїхати додому в Київ я вже не могла. А у мене там мати, якій 80 років", - розповіла співачка, додавши, що нібито під ворота будинку постійно під'їжджали якісь "бійці самооборони" і стріляли.

Мама Повалій закликала дочку повернутись і переконувала, що артистка має бути в Україні, проте сама співачка стверджувала їй у відповідь, що її не пускають.

“Вона телефоном говорила: "Ти повинна бути тут!" І я розплакалася: "Ні мама, не приїду! Тому тобі потрібно буде їхати до Москви"", - каже Таїсія.

І через пару місяців жінка погодилася поїхати до неї до РФ, хоча раніше заявляла, що не поїде з рідної України "ніколи в житті", і "нехай мене тут убивають!" Проте дочка змусила 80-річну маму все ж таки виїхати з Києва, і вона через Польщу та Білорусь потрапила до Росії.

Також Повалій зізналася, що мама сумує за Києвом і хоче повернутися.

"Звичайно, там її коріння, її рідні могили. Постійно запитує мене, коли ми поїдемо додому. А я говорю: "Мамо, ми вже вдома! В Москві! У Росії!" - каже артистка-зрадниця.

Раніше ми розповідали, як виглядає особняк Таїсії Повалій на три поверхи у Києві.

Також повідомлялося, що син Повалій Денис, який виїхав до Іспанії, відхрестився від неї після скандалу з 9 травня. Сам молодий чоловік просить не асоціювати зі співачкою та заявляє, що він проти війни в Україні.

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