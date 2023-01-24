"Мама, ми вдома": Повалій в сльозах розповіла росЗМІ, як силоміць "рятувала" матір з Києва

Співачка Таїсія Повалій, яка публічно заявила про підтримку війни РФ проти України , зізналася у сльозах в інтерв'ю росЗМІ, що змусила свою 80-річну маму виїхати з рідного Києва та приїхати до неї до Москви.

За словами Повалій, сама вона разом із чоловіком продюсером Ігорем Ліхутою виїхала зі столиці України за день до широкомасштабного вторгнення РФ, вирушивши до Москви для участі у зйомках російського проекту "Дві зірки".

Назад в Україну артистка вирішила не повертатися, а залишитись жити в орендованій трикімнатній квартирі у столиці країни-агресора. При цьому підтримувала зв'язок із мамою Ніною Данилівною, яка проживає у Києві.

"Мала через три дні повернутися додому, у нас навіть був куплений зворотний квиток на 26 лютого. Але 24 числа починається "спеціальна військова операція", і поїхати додому в Київ я вже не могла. А у мене там мати, якій 80 років", - розповіла співачка, додавши, що нібито під ворота будинку постійно під'їжджали якісь "бійці самооборони" і стріляли.

Мама Повалій закликала дочку повернутись і переконувала, що артистка має бути в Україні, проте сама співачка стверджувала їй у відповідь, що її не пускають.

“Вона телефоном говорила: "Ти повинна бути тут!" І я розплакалася: "Ні мама, не приїду! Тому тобі потрібно буде їхати до Москви"", - каже Таїсія.

І через пару місяців жінка погодилася поїхати до неї до РФ, хоча раніше заявляла, що не поїде з рідної України "ніколи в житті", і "нехай мене тут убивають!" Проте дочка змусила 80-річну маму все ж таки виїхати з Києва, і вона через Польщу та Білорусь потрапила до Росії.

Також Повалій зізналася, що мама сумує за Києвом і хоче повернутися.

"Звичайно, там її коріння, її рідні могили. Постійно запитує мене, коли ми поїдемо додому. А я говорю: "Мамо, ми вже вдома! В Москві! У Росії!" - каже артистка-зрадниця.