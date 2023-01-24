"Мама, мы дома": Повалий в слезах рассказала росСМИ, как силком "спасала" мать из Киева

Певица Таисия Повалий, публично заявившая о поддержке войны РФ против Украины , призналась в соезах в интервью росСМИ, что заставила свою 80-летнюю маму уехать из родного Киева и приехать к ней в Москву.

По словам Повалий, сама она вместе с мужем продюсером Игорем Лихутой выехала из столицы Украины за день до широкомасштабного вторжения РФ, отправившись в Москву для участия в съемках российского проекта "Две звезды".

Назад в Украину артистка решила не возвращаться, а остаться жить в арендованной трехкомнатной квартире в столице страны-агрессора. При этом поддерживала связь с мамой Ниной Даниловной, проживающей в Киеве.

"Должна была через три дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билет на 26 февраля. Но 24 числа начинается "специальная военная операция", и поехать домой в Киев я уже не могла. А у меня там мать, которой 80 лет", - рассказала певица, добавив, что якобы под ворота дома постоянно подъезжали некие "бойцы самообороны" и стреляли.

Мама Повалий призывала дочь вернуться и убеждала, что артистка должна быть в Украине, но сама певица утверждала ей в ответ, что ее не пускают.

"Она по телефону говорила: "Ты должна быть здесь!" И я расплакалась: "Нет мама, не приеду! Поэтому тебе нужно будет ехать в Москву"", - говорит Таисия.

И спустя пару месяцев женщина согласилась поехать к ней в РФ, хотя прежде заявляла, что не поедет из родной Украины "никогда в жизни", и "пусть меня здесь убивают!". Однако дочь заставила 80-летнюю маму все же выехать из Киева, и она через Польшу и Беларусь попала в Россию.

Также Повалий призналась, что мама скучает по Киеву и хочет вернуться.

"Конечно, там ее корни, ее родные могилы. Постоянно спрашивает меня, когда мы поедем домой. А я говорю: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России!" - говорит артистка-предательница.