Мама, меня бьют: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и убегал от "копов" (фото)

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП. Нетрезвый мужчина за рулем протаранил забор. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. ДТП произошло на улице Вербицкого.

Водитель белого Hyundai с государственными номерами AA3152MP оказался за рулем, будучи очень нетрезвым. Во время поездки по мокрой дороге легковушку занесло и машина врезалась в забор и снесла дорожные знаки. Правое переднее колесо отлетело из-за сильного удара машины.

На место ДТП прибыла полиция. Мужчина наотрез отказался проходить тест на алкоголь и пытался спастись бегством.. Очевидцы его задержали. В то время, как полицейские оформляли бумаги, мужчина кричал "Мама, меня бьют".

Виновник ДТП звал на помощь маму (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на ДТП в комментариях и задались вопросом, когда же пьяных за рулем будут наказывать.

Кримінальну статтю вже треба!

Лучше бы мама ему не покупала авто.

Ну смотрите: алкоголь пил осознано! За руль сел осознано! За такое лишать прав надо навсегда!!!!

Блин, когда уже синяков за рулем наказывать будут?!

Помогите-Спасите-Мама, на ум пришел сюжет из фильма. Брилиантовая рука когда Миронов в море кричал SOS

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