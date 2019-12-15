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Мама, мене б'ють: у Києві п'яний водій влаштував ДТП і тікав від "копів" (фото)

Новини » Життя   

У Києві нетверезий чоловік за кермом потрапив у ДТП

У Києві п'яний водій спровокував ДТП. Нетверезий чоловік за кермом протаранив паркан. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. ДТП сталося на вулиці Вербицького.

Водій білого Hyundai з державними номерами AA3152MP опинився за кермом, будучи дуже нетверезим. Під час поїздки по мокрій дорозі легковик занесло і машина врізалася в огорожу і знесла дорожні знаки. Праве переднє колесо відлетіло через сильний удар машини.

На місце ДТП прибула поліція. Чоловік навідріз відмовився проходити тест на алкоголь і намагався врятуватися втечею.. Очевидці його затримали. В той час, як поліцейські оформляли папери, чоловік кричав "Мамо, мене б'ють".

Винуватець ДТП кликав на допомогу маму (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на ДТП в коментарях і задалися питанням, коли ж п'яних за кермом будуть карати.

  • Кримінальну статтю вже треба!
  • Краще б мама йому не купувала авто.
  • Ну дивіться: алкоголь пив усвідомлено! За кермо сів усвідомлено! За таке треба позбавляти прав назавжди!!!!
  • Блін, коли вже синців за кермом будуть карати?!
  • Допоможіть-Врятуйте-Мама, на розум прийшов сюжет з фільму. Діаматнова рука коли Миронов в море кричав SOS

Скріншот коментарів

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