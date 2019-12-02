ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью

Новости » Общество     02.12.2019 - 15:23
В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью
Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области, который сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что полицейского обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский, управляя автомобилем марки Daewoo в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшая женщина является инвалидом детства и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

РБК-Украина писало, что в Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался.

ГБР задержало полицейского в Харькове на продаже наркотиков ГБР разоблачило коррупционную схему в СБУ
Новости Украины Запорожская областьГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь