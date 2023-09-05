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"Мама мене повела показати, як живуть дуже бідні люди". Якою була Воздвиженка 30 років тому (фото)

Як виглядала Воздвиженка 30 років тому (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Воздвиженка - це відомий у Києві житловий район на Подолі. Він відомий своєю гарною архітектурою, атмосферними кав'ярнями та незвичною для шумної столиці тишею. Сам район з'явився у 2000-х роках, але до його масштабування була вулиці Воздвиженська. І в 1980-х роках вона виглядала зовсім не так, як зараз...

Якою тоді була Воздвиженка - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як виглядала Воздвиженка при "совку"

Воздвиженка розташовується між горами Поскотинка, Замкова та Пейзажною алеєю, паралельно до Андріївського узвозу, і виходить безпосередньо на вулицю Нижній Вал, головну магістраль Подолу.

Район складається з вулиць Воздвиженська (головна), Гончарна, Дігтярна та Кожем'янська.

Досі існує думка, що в урочищі розташовувалися найраніші на території Києва поселення, які датуються I століттям. Річ у тім, що на цьому місці знайшли монети Стародавнього Риму. Однак попри численні розкопки там не виявили залишків житла. Перші будови з'явилися після 1 150 року.

Мешканцями урочища Гончарі-Кожем'яки були переважно ремісники. Першими в цій місцевості стали селитися гончари, трохи пізніше - ковалі, каменярі, кожум'яки, кушніри.

Вулиця Воздвиженська до 1984 року деякий час мала назву Ладо Кецховелі. Початок 1980-х років (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Найдавніший план Києва 1695 року показує досить щільну садибну забудову цього мікрорайону. Вона не змінювалася з часу появи перших поселень у XII столітті. 

Що думають кияни про "стару" Воздвиженку

У коментарях під фото користувачі почали ділитися своїми думками: 

  • Жах! Так занедбати історичні будівлі!
  • Пам'ятаю, мені було років 5, це ще був совок, десь 1989 рік, і мама мене повела на Воздвиженку показати, як живуть дуже бідні люди, при тому, що ми самі бідували тоді, і у мене був шок від побаченого там.
  • Це жах... Ходила іншими вулицями, навіть не уявляла такого... Схоже, що вони вже готувались до зносу, але в совку були довгі розмови й короткі дії...
  • Воздвиженка наразі дуже красива вулиця. Але, на жаль, дуже вузька.

У 1811 році на Подолі сталася пожежа, після чого було затверджено новий план забудови Воздвиженки.

Завдяки своєму рельєфу вона не піддалася строго геометричному плануванню.

Сьогодні цей район належить до найбільш мальовничих у столиці. Гості та мешканці Києва радо приходять сюди, щоб зробити гарні світлини чи просто прогулятися, щоб відчути дух давньої столиці.

Сучасна Воздвиженка (фото: РБК-Україна)

Раніше ми розповідали про секретну синю садибу в Києві, про яку мало хто знає.

Читайте також, який унікальний музей відкрили в Києві. Аналогічних йому більше ніде немає!

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