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"Секретна" синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили

Київ, Понеділок 04 вересня 2023 15:26
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"Секретна" синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили Садиба Шелюжка у Києві сховалася серед висоток (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Максим Олейніков

На вулицях столиці "сховані" багато пам'ятних будівель, історія яких вражає. Часто навіть корінні кияни не знають таємниць таких будинків, а через банальну неуважність можуть їх навіть не помічати.

Про одну із таких будівель пише київський історик Максим Олейніков у Facebook.

Садиба Шелюжка - модерна будівля з елементами класицизму та готики

Практично у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців, 45 А розташований флігель, який звели на початку ХХ ст. Зараз цей будинок непросто побачити, бо він "ховається" у дворах. Найкраще "секретний" дім видно з дахів гаражів, що стоять перед садибою.

"Колись ця вулиця називалась Львівською, потім - Троцького, потім - Артема, зараз - Січових Стрільців. Змінилась не лише назва, а й нумерація. Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття під номером 37 була садиба, яку у 1906 році придбав цукровий мільйонер і землевласник Андрій Іванович Шелюжко", - пише історик.

Садиба Шелюжка була відомою у старому Києві, але з часом від неї залишився тільки флігель. Його архітектурний стиль визначають як модерн, хоча на фасаді є трохи елементів і класицизму - колони з капітелями і пілястри, і готики - невеликі вежі, увінчані шатром, так звані пінаклі.

&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачилиФлігель звели у 1910 році (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Перший на теренах України риборозплідник

Втім цікавим є цей будинок не лише з архітектурної сторони - у цій будівлі створили перший у тодішній Російській імперії риборозплідник. Його заснував син власника садиби Лев Андрійович Шелюжко, який був біологом за освітою. Розплідник став чи не найбільшим у Європі.

"Це було і комерційне підприємство, і водночас наукове - 256 акваріумів і басейнів для розведення екзотичних видів тропічних риб і рослин. У цей час Лев не лише займався комерцією, але й зробив перші описи біології риб, написав рекомендації з акваріумістики, критичні статті щодо наукових робіт з іхтіології. Також став завідувачем секції акваріумів київського відділення Товариства любителів рослин і акваріумів", - зазначає історик.

Деякі з видів риб там вперше розмножувались у штучних умовах. Лев також цікавився і комахами, навіть зібрав їх колекцію. До 1917 року складала майже 200 тис. експонатів.

"Колекція була визнана в науковому середовищі настільки цінною, що з початком Першої світової війни, побоюючись наближення фронту, її евакуювали до Ростова. А у 1916 році повернули до Києва. Вона займала при перевезенні аж два залізничних вагони. За перевезення платив власник колекції", - додає Олейніков.

&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили

Лев Шелюжко на поч. 1910 років (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Пізніше садибу та риборозвідню Шелюжка націоналізували та передали у власність Всеукраїнській академії наук. Але через нестачу палива взимку всі риби і рослини загинули.

"Єдиною втіхою Льва Шелюжка стала його колекція метеликів. Відстороненість від політики і повна присвята науці, певно, зберегла тоді сину мільйонера життя", - каже історик.

У 1930 році Шелюжко запропонував Зоологічному музею ВУАН передати свою колекцію безплатно за умови, якщо йому нададуть довічну штатну посаду хранителя колекції з окладом старшого зоолога музею, але не менше 200 рублів на місяць.

Також він вимагав, щоб колекції надали статус самостійного підрозділу з гарантією її неподільності, виділили для неї значне приміщення, виготовили додаткові шафи, найняти лаборанта-препаратора і закупили обладнання та літературу для подальших досліджень.

"Також Шелюжко вимагав викупити в нього наявні ентомологічні шафи, що він оцінив у 15 тис. рублів, тоді як уся колекція передавалася безплатно й оцінювалася у 200 тис. рублів. Однак такі умови через фінансову скруту Зоомузею були неприйнятними", - пояснює Олейніков.

Попри це Лев надалі працював науковим співробітником Зоологічного музею ВУАН. Пізніше він почав їздити в експедиції для поповнення фондів, купував для музею приватні колекції.

У 1930-ті роки будівлю риборозплідника передали Українському науково-дослідному інституту рибного господарства.

Іменем науковця назвали 2 види риб і 8 видів метеликів

У 1936 році Лев отримав звання доцента. Його іменем назвали 2 види риб і 8 видів метеликів. Науковець знову запропонував безплатно передати свою колекцію із дотриманнями умов, які він раніше висував. Цього разу Зоологічний музей ВУАН погодився.

Під час окупації Києва німцями у вересні 1941 року евакуювати музей не вдалось. Співробітники теж залишились в місті і продовжували працювати у музеї.

"Перед наступом радянських військ восени 1943 року найцінніші ентомологічні колекції музею, перш за все колекцію метеликів Шелюжка, було відправлено як трофей до Німеччини. Сам Шелюжко також виїхав з німецьким керівництвом Музею та Інституту зоології. Він деякий час працював у Кенігсбергу в університеті", - каже історик.

Перевезенню колекції в Німеччину завадили радянські війська. Вони перекрили шлях вагонам, окупанти їх покинули. Згодом їх знайшов радянський офіцер і колекцію переправили до Москви. Лише у 1946 році випадково її знайшов відомий ентомолог В. Совинський та передав до Києва, де вона зберігається і досі в Зоологічному музеї Київського національного університету імені Т.Шевченка.

Сам же Шелюжко залишився в Німеччині. З 1946 по 1961 рік працював науковим співробітником Зоологічної державної колекції Баварії. Але впорядковував зібрання музею аж до своєї смерті 22 серпня 1969 року.

&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачили

Лев Шелюжко після Другої світової війни залишився жити і працювати в Німеччині (фото: Вікіпедія)

У 1952 році брав участь в експедиції до Африки, звідки привіз поповнення колекції лускокрилих та риб. Був автором наукових робіт з ентомології, зоології і біології у німецьких, англійських і французьких наукових журналах.

"У 1950-х роках у будівлі риборозвідні знову стали розводити екзотичних риб, які продавали в єдиному тоді зоомагазині. Надалі в цьому будинку знаходились різні за назвами і підпорядкуванням, але майже однакові за тематикою своєї діяльності установи і організації, що були так чи інакше причетними до рибного господарства", - каже Олейніков.

Зараз там розміщене Державне агентство рибного господарства України. На будинковій табличці вказано, що тут знаходилася перша вітчизняна риборозвідня, але ім'я Шелюжка не згадується.

&quot;Секретна&quot; синя садиба у центрі Києва. Вона тут з 1910 року, але ви її навряд чи бачилиТаблички на флігелі садиби Лева Шелюжка (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про те, що в Києві нівечать одну з епохальних споруд, яка має статус пам'ятки ХІХ століття.

Переглядайте також раритетні фото Києва, які зроблені понад 100 років тому.

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