У Києві відкрили унікальний музей: такого немає в жодному місті світу

У Києві відкрили новий унікальний музей - українського грамзапису. У ньому зібрано 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях. А розташований цей музей у місці, яке дуже люблять усі українські музиканти – на Співочому полі.

Що відомо про цей музей, як він працює, і хто допоміг створити унікальну колекцію – читайте у матеріалі Styler.

Хто створив цей музей

Ініціатива створення музею належить його нинішньому керівнику - одному з піонерів української електронної сцени Івану Москаленку (Dj Derbaster). Ідея форми та змісту - директору Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федору Баландіну.

Головний консультант музею - відомий києвознавець та дослідник Михайло Кальницький.

Ідея музею грамзапису

Як повідомляють у Департаменті культури КМДА, платівка - це витвір мистецтва, який потребує збереження та вивчення. У планах у керівників музею - розширення, культурологічні дослідження, експедиції, присвячені різним аспектам музичної культури України та Світу.

Перший звукозапис пісень українською мовою відбувся в Лондоні 1899 року. У XX столітті з'явилися платівки з українським оперним співом – сестер Крушельницьких, Олександр Мишуга, Філомена Лопатинська.

У 1908-1909 роках Леся Українка організувала етнографічну експедицію і вперше зафіксувала на фонограф кобзарський спів.

А у 1909 році на студіях "Інтернаціональ Екстра Рекорд" у Києві, Одесі, Харкові та Житомирі було записано перші 11 платівок з фольклорним репертуаром - Миколи Лисенка з артистами трупи Миколи Садовського.

Музей українського грамзапису у Києві (фото: КМДА)

Де знаходиться музей і як він працює

Музей українського грамзапису знаходиться на Співочому полі, вулиця Лаврська, 41. Працює цей музей у суботу та неділю, з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.

Варто зазначити, що в Україні існує музей на подібну тематику і знаходиться в Одесі. Але це Музей звуку, і він присвячений не лише носіям звуку, а ще й техніці, яка відтворює звук - близько 5000 експонатів з усього світу.