"Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди". Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото)

Как выглядела Воздвиженка при "совке"

Воздвиженка располагается между горами Поскотинка, Замковая и Пейзажной аллеей, параллельно Андреевскому спуску, и выходит непосредственно на улицу Нижний Вал, главную магистраль Подола.

Район состоит из улиц Воздвиженской (главной), Гончарной, Дегтярной и Кожеменской.

До сих пор существует мнение, что в урочище располагались самые ранние на территории Киева поселения, датируемые I веком. Дело в том, что здесь нашли монеты Древнего Рима. Однако, несмотря на многочисленные раскопки, там не обнаружили остатков жилья. Первые строения появились после 1150 года.

Жителями урочища Гончары-Кожемяки были преимущественно ремесленники. Первыми в этой местности стали селиться гончары, чуть позже - кузнецы, каменотесы, кожемяки, скорняки.

Улица Воздвиженская до 1984 года некоторое время называлась Ладо Кецховели. Начало 1980-х годов (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Самый древний план Киева 1695 показывает довольно плотную усадебную застройку этого микрорайона. Она не менялась с момента появления первых поселений в XII веке.

Что думают киевляне о "старой" Воздвиженке

В комментариях под фото пользователи начали делиться своими мыслями:

Жах! Так занедбати історичні будівлі!

Пам'ятаю, мені було років 5, це ще був совок, десь 1989 рік, і мама мене повела на Воздвиженку показати, як живуть дуже бідні люди, при тому, що ми самі бідували тоді, і у мене був шок від побаченого там.

Це жах... Ходила іншими вулицями, навіть не уявляла такого... Схоже, що вони вже готувались до зносу, але в совку були довгі розмови й короткі дії...

Воздвиженка наразі дуже красива вулиця. Але, на жаль, дуже вузька.

В 1811 году на Подоле произошел пожар, после чего был утвержден новый план застройки Воздвиженки.

Благодаря своему рельефу она не подверглась строго геометрической планировке.

Сегодня этот район принадлежит к самым живописных в столице. Гости и жители Киева с радостью приходят сюда, чтобы сделать хорошие фотографии или просто прогуляться, чтобы почувствовать дух древней столицы.

Современная Воздвиженка (фото: РБК-Украина)