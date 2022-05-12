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Мама и маленькая дочка потеряли ноги на вокзале Краматорска: история и фото мужественной семьи

Коллаж РБК-Украина: Мама и маленькая дочка потеряли ноги на вокзале Краматорска
Автор: Светлана Мащенко

Ракетный удар россиян по вокзалу Краматорска унес жизни 59 человек, более 300 получили ранения. Многие - тяжелые, как мама и 11-летняя дочка, у которых путинская армия оторвала конечности.

Об этом говорится в Facebook Первого медицинского объединения города Львова

11-летний Ярослав - брат-близнец Яны тоже был с ними на вокзале 8 апреля. К счастью, он остался невредимым. Теперь мальчик - единственный мужчина в семье, их опора и помощь.

Ярослав сам ходит в магазин рядом с больницей, помогает чем может в свои юные годы.

Мама и дочка пошли за чаем

В то утро семья из Новгородского Донецкой области спасалась вместе с тысячами людей из-под российских обстрелов.

С чемоданами они приехали на вокзал. Яна с мамой Натальей пошли за чаем, который на перроне готовили волонтеры, а Ярослав остался рядом с вещами. Тогда раздался взрыв.

Женщина вспоминает, когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела дочь без ног, а когда попыталась встать, поняла, что у нее тоже нет конечности.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Ярослав сейчас - единственный мужчина в семье

Родной папа деток умер, а отчим - пошел воевать.

Уже несколько недель семья находится в Детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова (ул. П. Орлика, 4).

Сейчас детки и мама уже улыбаются, потому что наконец в безопасности. С подарками к ним постоянно приходят волонтеры и знаменитости. Уже скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ранее мы писали, что медсестра из Лисичанска потеряла обе ноги и часть руки. Женщина ведет видео-блог и стала звездой сети.

Также сообщалось про раненых детей в больнице Охматдет.

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Краматорск