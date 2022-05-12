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Мама й маленька донька втратили ноги на вокзалі Краматорська: історія та фото мужньої родини

Колаж РБК-Україна: Мама й маленька донька втратили ноги на вокзалі Краматорська
Автор: Світлана Мащенко

Ракетний удар росіян по вокзалу Краматорська забрав життя 59 людей, понад 300 отримали поранення. Багато хто - тяжкі, як от мама і 11-річна донька, у яких путінська армія відірвала кінцівки.

Про це йдеться в Facebook Першого медичного об'єднання міста Львова

11-річний Ярослав - брат-близнюк Яни теж був з ними на вокзалі 8 квітня. На щастя, він лишився неушкодженим. Тепер хлопчик - єдиний чоловік в родині, їхня опора і допомога.

Ярослав сам ходить в магазин поруч з лікарнею, допомагає чим може у свої юні роки.

Мама й донька пішли за чаєм

В той ранок родина з Новгородського на Донеччині рятувалася разом з тисячами людей з-під російських обстрілів.

З валізами вони приїхали на вокзал. Яна з мамою Наталею пішли за чаєм, який на пероні готували волонтери, а Ярослав лишився поруч з речами. Тоді пролунав вибух.

Жінка пригадує, коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила доньку без ніг, а коли спробувала підвестися, зрозуміла, що в неї теж нема кінцівки.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Ярослав зараз - єдиний чоловік в родині

Рідний тато діток помер, а вітчим - пішов воювати.

Уже кілька тижнів родина перебуває в Дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова (вул. П. Орлика, 4).

Нині дітки і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери і знаменитості. Вже скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

Раніше ми писали, що медсестра з Лисичанська втратила обидві ноги і частину руки. Жінка веде відео-блог і стала зіркою мережі.

Також повідомлялося про поранених дітей в лікарні Охматдиту.

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Краматорськ