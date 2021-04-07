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Мама 8-летней блогерши, закрутившей роман с мальчиком, дала откровенное интервью

Автор: Людмила Жукова

Скандал с 8-летней украинской блогершей Миланой Маханец и 13-летним Пашей Паем не оставил равнодушным никого. В сети поднялась буря критики и осуждения за те образы, которые воплощают дети в соцсетях. Девочка снималась в откровенных женских нарядах и целовалась с Пашей, лежа с ним в постели.

В интервью программе "Звездный путь" мать Миланы - Дарья рассказала, как все начиналось и чем это закончилось.

По словам матери, она ничего не видит такого в том, что ее дочка целуется с мальчиком.

"Они ведь друзья и их попросили доказать это", - говорит Дарья.

Мать девочки говорит, что она в 6 лет пошла в первый класс и уже тогда влюбилась в мальчика.

"Эта была любовь-любовь. Я царапала его имя на столе", - сказала мама.

Сама Милана на интервью молчит и улыбается. Дарья говорит, что девочке нравились такие съемки, просто она стесняется говорить об этом на камеру.

Женщина негодует, что страницы в соцсетях детей блокируют. При этом она плачет.

"У ребенка, который и так травмирован, забирают последнее, что ее поддерживает", - со слезами говорит Дарья.

Отметим, что Милана имеет небольшую задержку речи, но мать, вместо того, чтобы девочка занималась с логопедом, выбрала для нее путь блогерши.

Мать Миланы Маханец рассказала, как развивались события скандала

Как мы писали ранее, скандальные малолетние блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram.

Напомним, 8-летняя Мила Маханец пожаловалась на социальные службы, которые ее беспокоят. Девочка призналась, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители 13-летнего Паши запрещают им видеться.

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