Мама 8-летней блогерши, закрутившей роман с мальчиком, дала откровенное интервью

По словам матери, она ничего не видит такого в том, что ее дочка целуется с мальчиком.

"Они ведь друзья и их попросили доказать это", - говорит Дарья.

Мать девочки говорит, что она в 6 лет пошла в первый класс и уже тогда влюбилась в мальчика.

"Эта была любовь-любовь. Я царапала его имя на столе", - сказала мама.

Сама Милана на интервью молчит и улыбается. Дарья говорит, что девочке нравились такие съемки, просто она стесняется говорить об этом на камеру.

Женщина негодует, что страницы в соцсетях детей блокируют. При этом она плачет.

"У ребенка, который и так травмирован, забирают последнее, что ее поддерживает", - со слезами говорит Дарья.

Отметим, что Милана имеет небольшую задержку речи, но мать, вместо того, чтобы девочка занималась с логопедом, выбрала для нее путь блогерши.

Мать Миланы Маханец рассказала, как развивались события скандала