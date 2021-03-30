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Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 08:28
Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости Мила Маханец вернулась в соцсети (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальные малолетние блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram после того, как их аккаунты были заблокированы.

Об этом можно судить по появлению детей в соцсети.

Так, 8-летняя украинская блогерша Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой.

Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.

К слову, в одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.

Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.

Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости

Скандальная 8-летняя блогерша вернулась в Instagram: юная модель сообщила новости

Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram

Напомним, 8-летняя Мила Маханец пожаловалась на социальные службы, которые ее беспокоят. Девочка призналась, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители 13-летнего Паши запрещают им видеться.

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