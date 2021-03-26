ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Скандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендом

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 13:53
Скандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендом Скандальная Мила Маханец жалуется на соцслужбы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальная 8-летняя блогерша и модель Мила Маханец пожаловалась на то, что ей не дают покоя социальные службы. Она сказала, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители Паши запрещают ей видеться с 13-летним кавалером

Об этом девочка написала в Instagram-stories.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – возмутилась 8-летняя Милана.

Девочка рассказала, что родители ее возлюбленного Паши запретили им общаться. Пока она не знает, временное ли это решение или постоянное.

Скандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендомСкандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендомМила Маханец жалуется на соцслужбы (Скриншот)

Что говорит мама Милы Маханец, ведущая ее страницу в соцсети

По словам мамы Миланы, инициатором этого всего были сами дети. И в роман детей не вкладывалось то, что сейчас показывают СМИ.

"Я не планировала никогда зарабатывать на ребенке... Я планирую, чтобы она была популярным блогером, когда она вырастет. Когда она сама сможет вести свою страницу".

Милана, Паша и их родители уже дали показания в полиции. Дарья надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии, будет закрыто до суда из-за отсутствия состава преступления. А сама Милана призналась, что любит Пашу, как брата.

Напомним, что ранее аккаунт Миланы Маханец внезапно заблокировали. Ее 13-летнего бойфренда - тоже.

Также мы писали, что мать скандальной 8-летней блогерши натравила поклонников дочери на Николая Кулебу в Instagram. Женщина призвала устроить флуд на его странице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь блогер
LITE
В Украину идет резкое потепление с дождями: с хорошей погодой повезет не всем
В Украину идет резкое потепление с дождями: с хорошей погодой повезет не всем