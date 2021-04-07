Мама 8-річної блогерки, яка закрутила роман з хлопчиком, дала відверте інтерв'ю

Скандал з 8-річної українською блогеркою Міланою Маханець і 13-річним Пашею Паєм не залишив байдужим нікого. У мережі піднялася буря критики й осуду за ті образи, які втілюють діти в соцмережах. Дівчинка знімалася у відвертих жіночих нарядах і цілувалася з Пашею, лежачи з ним у ліжку.
В інтерв'ю програмі "Зоряний шлях" мати Мілани - Дарина розповіла, як все починалося і чим це закінчилося.
За словами матері, вона нічого не бачить такого в тому, що її донька цілується з хлопцем.
"Вони ж друзі і їх попросили довести це", - каже Дарина.
Мати дівчинки каже, що вона в 6 років пішла в перший клас і вже тоді закохалася в хлопчика.
"Ця була любов-любов. Я дряпала його ім'я на столі", - сказала мама.
Сама Мілана на інтерв'ю мовчить і посміхається. Дарина говорить, що дівчинці подобалися такі зйомки, просто вона соромиться говорити про це на камеру.
Жінка обурюється, що сторінки у соцмережах дітей блокують. При цьому вона плаче.
"У дитини, яка травмована, забирають останнє, що її підтримує", - зі сльозами говорить Дар'я.
Зазначимо, що Мілана має невелику затримку мови, але мати, замість того, щоб дівчинка займалася з логопедом, вибрала для неї шлях блогерки.
Мати Мілани Маханець розповіла, як розвивалися події скандалу
Як ми писали раніше, скандальні малолітні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram.
Нагадаємо, 8-річна Міла Маханець поскаржилася на соціальні служби, які її турбують. Дівчинка зізналася, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки 13-річного Паші забороняють їм бачитися.